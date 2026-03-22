Junta destaca Camino Rocío sin Barreras como "encuentro de valores" y símbolo de inclusión de personas con discapacidad

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en un encuentro en la aldea de El Rocío (Huelva) con los peregrinos de la 5ª edición del Camino del Rocío sin Barreras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL ROCÍO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha mantenido este domingo un encuentro en la aldea de El Rocío (Huelva) con los peregrinos de la 5ª edición del Camino del Rocío sin Barreras, una iniciativa de la Asociación Camino del Rocío sin Barreras que ha permitido a centenares de personas con discapacidad y sus familiares puedan cumplir el sueño de participar en esta "histórica peregrinación de una forma inclusiva y accesible".

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, durante el encuentro, la consejera ha agradecido a la Asociación Camino del Rocío sin Barreras, que el año pasado recibió el Premio Andaluz de Turismo en la categoría de accesibilidad e inclusividad, por hacer posible esta experiencia. "El Camino Rocío sin Barreras es un encuentro de valores y sentimientos", ha dicho, y ha destacado la "fortaleza, la superación y la valentía" de las personas con discapacidad.

Asimismo, la consejera ha subrayado que la iniciativa de esta asociación, junto con la Hermandad Matriz del Rocío y otras entidades que colaboran con este encuentro anual, "ha conseguido derribar una barrera que en principio nadie pensaba que se iba a poder derribar".

"La Señora es de todos y nos acoge a todos bajo su manto y estas personas tenían que estar aquí. Están disfrutando y tienen vivencias que nos atrapan el corazón", ha añadido López, al tiempo que ha expresado su agradecimiento a todas las personas que hacen posible este encuentro, mientras que ha sostenido que se trata de "un símbolo de lo que tenemos que hacer toda la sociedad, derribar barreras todos unidos".

Por su parte, el presidente de la asociación Camino Rocío sin Barreras, Ángel Méndez, ha asegurado que cada año son más los peregrinos de Andalucía y diferentes puntos de España los que acuden a este encuentro, que el pasado sábado congregó a 400 personas durante la peregrinación y que este domingo reunirá a cerca de un millar ante la Virgen del Rocío. "Lo que buscamos es que disfruten con esta iniciativa", ha apuntado.

Finalmente, el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, ha reconocido que abrir las puertas del Rocío a Camino sin Barreras "es de las cosas más importantes que hemos hecho en los últimos años por la devoción a la Virgen del Rocío", y ha reconocido que aunque en un principio la iniciativa "nos sorprendió a todos" por las dificultades que representaba el entorno para las personas con discapacidad "hemos visto a lo largo de estos cinco años que es posible".