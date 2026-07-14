La Junta licita las obras de adecuación de las instalaciones de la ITV de San Juan del Puerto (Huelva)

ITV de San Juan del Puerto de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, a través de Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A (Veiasa) ha sacado a licitación por algo más de 952.000 (con IVA), el proyecto y obra de reforma de zona administrativa, exteriores y adecuación de las instalaciones en la estación ITV de San Juan del Puerto (Huelva).

Según indica el anuncio de la licitación, consultado por Europa Press, las empresas tienen hasta el 28 de julio para presentar sus ofertas y las obras se extenderá durante ocho meses.

De este modo, según señala el pliego de prescripciones técnicas el objeto de la licitación es la elaboración del proyecto y ejecutará las obras necesarias para pasar de la situación actual a la prevista y definida en el anteproyecto, desarrollando la solución propuesta en el anteproyecto para realizar la reforma de la estación ITV.

La estación ITV de San Juan del Puerto, que consta de cuatro líneas de inspección --dos líneas universales y dos líneas de vehículos ligeros-- y dependencias para el tratamiento administrativo de las inspecciones, fue construida y puesta en funcionamiento el 2 de enero de 1991 por la mercantil ITASA, empresa adjudicataria del contrato de gestión de servicio público de concesión para la explotación del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la zona concesional número 1 de Huelva.

Una vez extinguido el referido contrato, en el año 2011 la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía declaró la reversión a la Administración de los bienes afectos a la zona concesional número 1 de Huelva, entre los que se encontraba la estación ITV de San Juan del Puerto, y su puesta a disposición por parte de Veiasa.

De este modo, el proyecto contempla la reforma de oficinas con la redistribución y reforma de aseos y vestuario; construcción de vestuario femenino y retirada de las infraestructuras que dan servicio a la caracola provisional; sustitución de puertas de paso interiores, puertas de aluminio de separación con la nave de inspección y ventanas.

También se incluye el desmontaje y sustitución de falso techo y solería, revestimiento de paredes interiores con forro pared en sala de espera de público, administración y despacho del jefe de ITV; reparación de grietas y fisuras, guarnecido, enlucido con perlita y terminación en pintura en archivo, sala técnica y office; adecuación de la sala de herramientas y almacén; sustitución del vestíbulo de acceso a oficinas; y la ejecución de varias cruces de San Andrés para arriostramiento de la estructura, entre otras intervenciones.

Por otro lado, la adecuación de instalaciones consistente en desmontaje y sustitución de la instalación eléctrica completa, del sistema de iluminación y de las instalaciones de fontanería y saneamiento en baños y vestuario; ejecución de instalación de megafonía e instalación solar térmica; y sustitución de la instalación de aire comprimido; desmontaje del sistema de climatización de oficinas en desuso.

Por otro lado, el proyecto también contempla la mejora del aislamiento térmico; mejora del pavimento exterior; reparación de pavimentos de acera y bordillos deteriorados; señalización horizontal y vertical de la urbanización exterior y eliminación de bolardos en zona de aparcamientos; desmontaje y sustitución de vallado de parcela por otro de malla electrosoldada; sustitución de las puertas de entrada de las líneas de inspección L1 y L2 y la puerta de salida de la línea L2 por otras puertas automáticas; instalación de monolito de ITV, cartel con el número de estación y rótulos luminosos.

No obstante, la Junta señala en el proyecto que en ningún caso el funcionamiento de la estación ITV puede verse condicionado por la obra, y si fuera así, la actuación se realizaría fuera de horario de apertura.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)