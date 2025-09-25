La Junta mantiene su disposición para hacerse cargo de la finalización de la presa de Alcolea de Huelva

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reafirmado en el Parlamento andaluz el compromiso que del Gobierno de Juanma Moreno con la presa de Alcolea de Huelva y ha recalcado que en su próxima reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, insistirá en la "predisposición total y absoluta de la Junta de Andalucía para firmar el protocolo", no obstante, ha expresado su preocupación por el "estado" del acuerdo tras las declaraciones de un diputado socialista.

A pregunta del PP en sesión plenaria, el consejero se ha mostrado "preocupado" por la situación en que se encuentra el acuerdo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para acabar la presa de Alcolea, situada en la provincia de Huelva.

Al respecto, ha explicado que "la Consejería lleva meses negociando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" con el fin de "desbloquear esta actuación" y "ya se había alcanzado un acuerdo tácito" entre las partes, que "únicamente estaban pendientes de establecer el día para firmar el protocolo correspondiente".

"Pero las declaraciones de Gabriel Cruz, diputado nacional del PSOE y exalcalde de Huelva, afirmando que el Gobierno de España no tiene intención de acordar con la Junta la finalización de la presa de Alcolea, han hecho sonar las alarmas y han preocupado a la Junta y a la sociedad onubense", ha lamentado.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha apuntado que en las conversaciones mantenidas con el Estado, la Junta ha trasladado "en todo momento su disponibilidad absoluta para hacerse cargo de esta importantísima obra hidráulica para Huelva que el Gobierno de España no quiere hacer".

El consejero ha explicado que la puesta en funcionamiento de esta infraestructura permitiría laminar las avenidas de agua en el río Odiel y garantizar la seguridad de los municipios ubicados en su desembocadura si llega una dana, "algo fundamental como hemos podido comprobar durante las últimas lluvias torrenciales". Además, la presa contribuiría también a garantizar recursos hídricos suficientes para Huelva y, por tanto, a evitar que los onubenses sufran restricciones de agua para consumo humano o para su uso en el regadío.

Dada la relevancia de la obra, Ramón Fernández-Pacheco ha mostrado su esperanza de que "no tarde en llegar" el desmentido de las declaraciones de Gabriel Cruz por parte de un representante del Estado. Por su parte, ha reafirmado el compromiso que tiene el Gobierno de Juanma Moreno con la presa de Alcolea y ha recalcado que en su próxima reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, insistirá en la "predisposición total y absoluta de la Junta de Andalucía para firmar el protocolo con el Ministerio y poder reiniciar la obra de la presa de Alcolea cuanto antes".

Por su parte, el parlamentario andaluz Manuel Andrés González durante su intervención ha señalado que la presa de Alcolea es "fundamental" para "el futuro y el progreso de la provincia de Huelva", que comenzó el Gobierno de Mariano Rajoy, pero con el Gobierno de Pedro Sánchez "no se ha movido ni un solo metro cúbico de arena para finalizar la obra".

Asimismo, ha explicado que esta infraestructura "tendría una capacidad de 264 metros cúbicos y cumpliría las funciones de garantizar el abastecimiento de agua para la ciudad de Huelva, además de cubrir las demandas de sectores industriales y del sector agrícola" y "lo que es más importante, protegería de grandes avenidas de agua que suelen provocar inundaciones en la ciudad de Huelva y en su área metropolitana, concretamente en el municipio de Gibraleón".

En este sentido, ha indicado que la presa cuenta "con una amplísimo respaldo por parte de diferentes organizaciones onubenses", toda vez que ha señalado las conversaciones entre el Gobierno y la Junta para su desbloqueo.

Por ello, ha insistido en que las declaraciones del diputado socialista Gabriel Cruz sobre que "el Gobierno de España no tenía la intención de ceder las competencias a la Junta de Andalucía", están "generando preocupación e inquietud en la sociedad", aunque ha expresado sus desconocimiento de si esta afirmación "se ha realizado bajo el desconocimiento de la asistencia de esta conversación y ese posible acuerdo entre ambas administraciones" o "si se ajusta a la realidad y por tanto se trataría de un nuevo desprecio de Montero y Sánchez hacia los intereses de la provincia de Huelva".