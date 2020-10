Junta pide "tolerancia cero" con casos como el del IES Saltés de Punta Umbría (Huelva) y no descarta acciones judiciales

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado este jueves que tendrán "tolerancia cero" con cualquier tipo de amenaza o agresión tras los últimos acontecimientos ocurridos en el IES Saltés de Punta Umbría (Huelva) donde su directora ha sido agredida por una alumna delante de su madre, toda vez que no descarta emprender acciones judiciales por estos hechos "una vez tengamos todos los informes de la Inspección educativa".

En declaraciones a los periodistas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el consejero ha afirmado que para él "es una situación indignante", al tiempo que ha añadido que "esto no es e un problema de los centros educativos, esto es un problema de las familias". "Si esa alumna ve que no hay respeto al trabajo docente en su entorno, no lo va a tener en un centro educativo", ha manifestado.

Así, ha insistido en que desde la Consejería habrá "tolerancia cero" con cualquier tipo de amenaza y, por supuesto de agresión, y ha subrayado que la directora y todo el equipo docente "tiene el apoyo" de su departamento, y que la Delegación Territorial de Huelva "está trabajando junto a este equipo docente para darle todo el cobijo y protección", porque "es absolutamente intolerable que estas cosas sucedan en nuestra comunidad y en cualquier otra".

Ha insistido en que "esto no es un problema de los centros educativos, sino un problema de la educación que reciben en sus entornos familiares" y "no vamos a consentir lo más mínimo".

En este sentido, ha recordado que ya está en trámite parlamentario la Ley de Autoridad del Profesor, que "sé que no va a resolver un problema de la noche a la mañana porque esto es una cuestión de educación para los niños pero de reeducación para los mayores, porque la labor del docente es sagrada y lo que no podemos permitir es que estos hechos ocurran".

"Quiero dejarles muy claro que estamos arropando a nuestra directora y a los equipos docentes par que sientan el acompañamiento y nuestro liento de que no vamos a consentir lo más mínimo una acción tan lamentable como esta", ha apuntado el titular de Educación.

Cuestionado sobre si desde Educación se emprenderá alguna acción judicial contra esta alumna y sus padres, Imbroda ha reiterado que "esto no es un problema del centro, sino un problema de una familia", para añadir que evidentemente "utilizaremos todos los procedimientos que sean necesarios para la protección de nuestros docentes, y, por supuesto, una vez que tengamos todos los informes de la Inspección educativa, actuaremos en consecuencia".