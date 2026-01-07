Junta se pone a disposición de Almonte para "paliar" los efectos de la borrasca Francis en Matalascañas

Zona afectada por la borrasca Francis en Matalascañas. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La Junta se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) dentro de sus competencias para "paliar" los daños ocasionados por la borrasca Francis a su paso por Matalascañas, y "con soluciones y no creando conflictos", toda vez que ha criticado al Gobierno central por "no dar solución antes a la petición del Consistorio".

Así lo ha trasmitido, en declaraciones previas a los medios, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, tras mantener un encuentro previo con el alcalde del municipio, Franciso Bella, a la reunión convocada con todas las administraciones para evaluar los daños causados por la borrasca Francis, coordinar actuaciones y avanzar en soluciones inmediatas para la recuperación de Matalascañas.

En este sentido, el delegado ha indicado que la Junta ha respondido a la petición del alcalde, Francisco Bella, para "tratar la problemática de Matalascañas, como consecuencia del temporal" y durante el encuentro se van a analizar "las diferentes cuestiones".

"Nos hemos puesto a disposición desde el primer momento del Consistorio y de sus vecinos, con todos los medios técnicos humanos que tenemos para poder, de alguna manera, paliar esas circunstancias que se han dado, que desgraciadamente han afectado a una zona determinada de Matalascañas", ha asegurado.

Asimismo, ha remarcado que Matalascañas es "muy grande" y que "afortunadamente el afectado es un tramo de playa del frente litoral", por lo que ha enviado un mensaje de "tranquilidad" al resto de vecinos de la zona de que el núcleo "sigue estando en perfecto estado". "Hay una zona afectada que evidentemente es la que hay que atajar para dejarla como se debe, pero que creo que desde por parte del Ayuntamiento que va a poner todos los medios disponibles y por parte de las administraciones que también lo estamos haciendo, entre todos, podemos dentro de poco volver a ver aquella zona en perfecto estado", ha apostillado.

Por ello, ha reiterado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se ha puesto a disposición siempre en todo momento de este Ayuntamiento, dentro de nuestras competencias", por ello, han acudido a la reunión "con soluciones, no a crear conflictos y a crear problemas y enfrentamientos con la ciudadanía y con las restos de administraciones, simplemente a dar soluciones y a poner nuestros medios encima de la mesa para poder corregir esas necesidades que tienen en este caso los vecinos de Almonte y concretamente de la zona de Matalascañas".

"Así que ponernos a su disposición, así me lo ha transmitido también el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ha estado en contacto directo con el alcalde, y por supuesto en todo momento ayuda y colaboración inmediata para que los trabajos se lleven a cabo lo antes posible con las condiciones que se deben de tener, protegiendo siempre el medio ambiente y protegiendo siempre el litoral", ha subrayado.

Al respecto, ha detallado que las competencias de la Junta en esta cuestión se refiera a "las tramitaciones de planes urbanísticos; competencias medioambientales, cualquier vertido, cualquier circunstancia que se dan en el frente litoral; y, por supuesto, también las autorizaciones de concesiones.

Por otro lado, Correa se ha mostrado "sorprendido" por las declaraciones de la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, "diciendo que es que Juanma Moreno todavía estaba quitándose la pintura por ser Rey Mago", a lo que le ha respondido que el presidente "siempre ha estado y en todo momento representado por las personas que formamos parte del Gobierno andaluz y que estamos en el territorio y en contacto directo en este caso con la Administración local que es con lo que tenemos que hacer".

"Yo no he escuchado todavía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decir que va a venir aquí a echar una mano, cuando son los que tienen directamente las competencias a través del Ministerio de Transición Ecológica, de todo lo que ocurre y todas las actuaciones que hay que hacer o que se deben de hacer o se debían de haber hecho en su tiempo, porque no solo este Ayuntamiento, sino los de los últimos siete años llevan pidiendo unas actuaciones importantes en ese entorno que nos han llevado a cabo y que hoy nos lamentamos", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que "hay que atender lo que se pide por parte de los consistorios, de los municipios, que son los conocedores de verdad del territorio" y que "son los que saben las posibles deficiencias que pueden tener su territorio y se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo esas actuaciones".