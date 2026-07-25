La Junta rectora de la UNED aborda el relevo en la presidencia del consorcio en Huelva

La Junta rectora de la UNED aborda el relevo en la presidencia del consorcio - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta rectora de la UNED ha abordado el relevo en la presidencia del consorcio en Huelva, durante una sesión celebrada en el ayuntamiento de la capital, en la que también se ha aprobado la propuesta de presupuestos y se han planteado nuevas titulaciones para responder a los retos actuales de la ciudad.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha presidido la sesión ordinaria, acompañada del presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora; el rector de la UNED, Ricardo Mairal; el vicerrector de Centros Asociados, Jesús de Andrés Sanz; el director de la UNED Huelva, Francisco de Asís Jiménez; la secretaria general de la UNED Huelva, Paloma González; la representante del profesorado tutor, Mónica Rosu; y el representante del alumnado, Xosé Anton Vales.

Siguiendo la orden del día, se han abordado asuntos de máxima importancia para el funcionamiento del Centro, como la aprobación del acta de la sesión anterior, la aprobación de Cuentas Anuales del ejercicio 2025, la propuesta de presupuesto del Centro Asociado para 2027, y el informe de dirección, entre otras propuestas, según una nota.

La Junta Rectora también ha servido para realizar el cambio de Presidencia del Consorcio, tal y como recoge el artículo 14 de los Estatutos, en el que se indica que tiene que relevarse cada dos años entre Ayuntamiento y Diputación, pasando en esta ocasión del Consistorio onubense al ente provincial.

En este sentido, la alcaldesa ha puesto en valor todo el recorrido que se ha hecho mientras el Ayuntamiento ha ostentado la presidencia, recordando que "durante estos dos años hemos trabajado para contribuir a dar más visibilidad al centro, fortalecer su presencia en la vida de la ciudad y seguir apoyando todos los proyectos que mejoran el servicio que presta, porque para este ayuntamiento la educación superior es una prioridad y mantenemos un compromiso estable con la UNED, que presta un servicio esencial a miles de onubenses".

Para Miranda, "la educación es una inversión de futuro y Ayuntamiento, Diputación y UNED seguiremos trabajando juntos para que este centro continúe siendo una referencia académica, cultural y de oportunidades para todos los onubenses".

Al respecto, Pilar Miranda ha querido también resaltar la labor de la UNED ya que esta universidad "representa una oportunidad para miles de personas que quieren seguir formándose, mejorar profesionalmente o acceder a la universidad con un modelo flexible y de calidad". Además, según ha proseguido, "la UNED es fundamental en todas las ciudades porque da igualdad de oportunidades a personas que están trabajando, personas que por su edad no pueden o por distintas circunstancias".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha incidido en que la formación es una "prioridad" para su equipo de gobierno. En este sentido, ha subrayado la labor que lleva a cabo la UNED "para llegar a todos los municipios de la provincia generando oportunidades reales de empleo y de futuro desde el conocimiento".

"El 57% de los alumnos matriculados en la UNED son estudiantes de la provincia y el 43% restantes de la capital", ha detallado Toscano, quien ha recordado la reciente firma de un acuerdo marco de colaboración entre ambas entidades para desarrollar proyectos de investigación y organizar todo tipo de actividades académicas.

Finalmente, el rector de la UNED ha subrayado "la importancia que tiene esa colaboración que de forma continuada llevamos manteniendo, fortaleciendo con el Ayuntamiento y con la Diputación en nuestra profunda convicción sobre la importancia extraordinaria que tiene la ciencia, el conocimiento, la formación como esperanza racional para la construcción de un futuro mejor".