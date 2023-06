La Junta "respeta los tiempos" del Parlamento para tramitar la ley de regadíos en Doñana y no se plantea cesar a Delibes

779529.1.260.149.20230620131014 El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo, a 20 de junio de 2023 en Sevilla (Andalucía, España - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha abogado este martes por "respetar los tiempos" del Parlamento en la tramitación de la proposición de ley de PP-A y Vox para regularizar terrenos de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, y ha trasladado que "no entra en sus planes la destitución" de Miguel Delibes de Castro como presidente del Consejo de Participación de Doñana.

Así lo ha trasladado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, una semana después de que compareciera en comisión parlamentaria una veintena de agentes sociales para dar su opinión sobre la referida proposición de ley de PP-A y Vox que sigue su tramitación en la Cámara andaluza.

Miguel Delibes fue el último de los comparecientes en aquella sesión de la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y aprovechó su intervención para criticar la proposición de ley y animar al Gobierno andaluz a retirarla.

Preguntado por estas críticas, el consejero portavoz ha remarcado que "la Junta no ha descalificado al señor Delibes en absoluto", y "no ha emitido ninguna opinión" ni de su comparecencia ni de la de "ningún otro de los que han pasado por el Parlamento de Andalucía", dicho lo cual ha apostillado que "ahora mismo no entra en los planes de la Junta de Andalucía la destitución de Delibes" como presidente del Consejo de Participación de Doñana.

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre los plazos para la tramitación de la proposición de ley en el Parlamento y su posible modificación con aportaciones de los grupos, el consejero de Medio Ambiente ha remarcado que se trata de "un asunto del Parlamento" que, por tanto, "no depende del Ejecutivo de Andalucía".

En esa línea, ha subrayado que la Cámara "tiene sus legítimos representantes, que son los que están liderando el proceso de tramitación de esta proposición de ley", y ha defendido que "al Parlamento hay que respetarlo, y los tiempos del Parlamento también".

El consejero portavoz ha valorado que "la semana pasada tuvimos un buen ejemplo de lo que debe ser el parlamentarismo", con "la posibilidad de que las diferentes voces sean escuchadas en la sede de la soberanía andaluza", y ha concluido que "ahora le toca a los grupos parlamentarios actuar en consecuencia, pero no debe haber injerencias del poder ejecutivo en el ámbito del poder legislativo", ha zanjado.