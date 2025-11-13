La Junta señala que no se registran incidencias en la mañana pero pide precaución ante alerta naranja

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha señalado que no se han registrado incidencias de consideración en la provincia durante las primeras horas de la jornada, pero ha advertido que a las 12,00 se activará el aviso naranja y se espera que las lluvias sean más "abundantes", por lo que ha pedido extremar la precaución.

En rueda de prensa, Correa ha explicado que durante la mañana no se han registrado "incidentes de relevancia, simplemente un fuerte viento que es lo que ha predominado en toda la provincia", además, ha indicado que en algunas localidades ha llovido de "manera concreta y de manera abundante".

No obstante, ha advertido que para la tarde se espera que esa lluvia sea "más intensa y que el viento siga manteniéndose con esta virulencia", por ello, ha asegurado que el 112 está "pendiente de cualquier cambio" que la Aemet realice, por lo que ha vuelto a reiterar "la precaución por parte de toda la ciudadanía".

"Con este viento lo importante es que quitemos todos los elementos que haya o que puedan desprenderse hacia el exterior y que pueda provocar algún tipo de accidente, por lo tanto que se eliminen de esas fachadas o de esos patios cualquier elemento colgado", ha detallado.

Además, el delegado ha recomendado no acercarse a "zonas abiertas que den directamente al mar, porque el oleaje que hay también es considerable", por lo tanto "precaución", toda vez que ha pedido evitar "desplazamientos innecesarios".

Por otro lado, ha garantizado que los alumnos están "seguros" en los centros educativos y que la salida se haga "cuando tengan que hacerlo, en función de cómo se encuentra la situación meteorológica". No obstante, ha señalado que ante cualquier cambio, "los centros educativos estarán informados".

Asimismo, Correa ha asegurado que están en "permanente contacto" con todos los ayuntamientos de la provincia, a los que "se está informando de las condiciones meteorológicas y de posibles cambios que puedan surgir".

"Por lo tanto, tranquilidad pero precaución. Vamos a actuar con cierta precaución, porque evidentemente estamos ahora mismo en alerta naranja, lo que significa que tenemos que ser precavidos. Pero esperemos que las lluvias y el viento amainen y que caigan como han caído siempre en otoño, de manera moderada y actualmente es como están caídos", ha finalizado.

CIERRES DE PARQUES EN CARTAYA

Ante el riesgo por lluvia y viento, que la Aemet ha elevado a nivel naranja, los ayuntamientos comienzan a tomar medidas, como es el caso de Cartaya, que ha cerrado, de manera preventiva, los parques del municipio.

Así, en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el Ayuntamiento informa que la medida "se mantendrá durante la jornada de hoy debido a los avisos de nivel naranja por lluvia y viento (con rachas que pueden alcanzar los 70 km/hora)".

Además, desde el Consistorio cartayero se recomienda extremar la precaución al circular por la vía pública o desarrollar actividades al aire libre, por el riesgo de caída de objetos, estructuras o árboles, debido a las fuertes rachas de viento. También, se recomienda evitar los desplazamientos por zonas inundables ante la previsión de lluvias.