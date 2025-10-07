La Junta señala que la petición de revisión de pruebas radiológicas en Huelva es "una medida de seguimiento"

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo ha indicado que la petición para la revisión de los listados de pacientes pendientes de citación para una prueba de diagnóstico por imagen (PDI) --ecografías y resonancias magnéticas-- se trata de "una medida para el seguimiento por parte de los médicos de familia de las pruebas prescritas desde atención primaria, en coordinación con el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Juan Ramón Jiménez" de Huelva.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Consejería después de que el Sindicato Médico denunciara este martes que desde los distritos sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se remitió la petición de revisión de pacientes en estas listas, que "ascienden a más de 19.000 pacientes".

Ante ello, la Consejería ha señalado que esto se realiza "en el marco del plan de agilización de las listas de espera y priorización de pruebas diagnósticas promovido por la Consejería de Salud y Consumo".

El sindicato criticaba que con esta revisión "se quitaba de un plumazo la lista de espera de las pruebas de imagen, pues ponían el contador a cero", mientras que el médico de familia "valoraba la idoneidad de una prueba que podría no haber pedido él" o que se pudiera dar la circunstancia de que "el paciente ya no estuviera residiendo en la localidad" o, "sencillamente, que haya fallecido".

Asimismo, el Sindicato Médico señala que, además, esas pruebas estaban "claramente fuera de plazo" ya que "el tope para realizarlas es de tres meses", por lo que, "al pasar más de ese tiempo comienza a ser algo preocupante para el paciente", toda vez que apunta que esto es "consecuencia del déficit estructural que arrastra la provincia de Huelva en materia sanitaria desde hace muchísimos años".

Al respecto, critican que esto se hacía en un momento, en verano, "cuando más trabajo se acumula y hay una mayor sobrecarga" ya que "hay médicos de vacaciones y no se cubren".