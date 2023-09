La Junta subraya la vigencia de su apuesta "sincera" por el "diálogo" sobre Doñana con el Gobierno en funciones

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha querido dejar claro este martes que su "reclamación sincera" para entablar "diálogo" en torno al Parque Nacional de Doñana "sigue igual de vigente" con el Ejecutivo central actualmente en funciones que preside Pedro Sánchez.

Así lo ha subrayado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco (PP), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz.

A preguntas de los periodistas, el consejero portavoz ha remarcado que desde la Junta vienen "reclamando diálogo al Gobierno de España" sobre Doñana "desde el primer momento", y ha defendido que ha sido "una reclamación sincera" que "hoy sigue igual de vigente".

"Los canales con el Gobierno de España por supuesto que están abiertos", ha aseverado en esa línea el consejero de Medio Ambiente, quien ha agregado que el Ejecutivo del PP-A no es "enemigo" del actual Gobierno en funciones, sino "todo lo contrario", y la Junta de Andalucía representa a "una parte diferente del mismo Estado" español.

El consejero portavoz ha añadido que "ojalá que hasta el último minuto podamos dialogar, consensuar y acordar, porque Doñana merece medidas en positivo, diálogo, consenso y, desde luego, lo que no se merece es el espectáculo que se nos ha ofrecido desde Madrid a lo largo de los últimos meses", ha apostillado Ramón Fernández-Pacheco, quien ha incidido en defender que, por parte de la Junta, "por supuesto que los canales de diálogo están abiertos" con el Ejecutivo central para "todo lo que sea bueno para Doñana, para Huelva", para la comarca del Condado onubense y "para Andalucía en general", ha abundado.

No obstante, el consejero portavoz ha apuntado que no ha habido "novedades relevantes" en las últimas semanas respecto a las relaciones entre el Gobierno y la Junta sobre Doñana, ni tampoco sobre el proceso de compra de la finca 'Veta La Palma' por parte de la Administración autonómica, una operación que discurre "con absoluta normalidad" y que la Junta espera que "finalice y culmine lo antes posible", según ha añadido.

Finalmente, a la pregunta de si podía confirmar que el debate final de la proposición de ley de PP-A y Vox sobre la regulación de regadíos en el entorno de Doñana se celebrará en el Pleno del Parlamento previsto para la semana del 9 de octubre, el consejero ha comentado que él no es diputado autonómico, por lo que no podía confirmar ese asunto, si bien ha agregado que "la idea es que sí", que se celebre el debate final de dicha proposición de ley en torno a esa fecha, después de que el Grupo Popular decidiera retrasar su debate, previsto inicialmente para esta semana, con el objetivo de que no coincidiera con el de investidura de Alberto Núñez Feijóo que se sustancia esta semana en el Congreso de los Diputados.