El alcalde de Alosno (Huelva) señala que el fuego está "a escasos kilómetros" del término, con los vecinos "preparados"

El alcalde de Alosno, Francisco José Suero Toronjo, atiende a los medios en el Puesto de Mando Avanzado del incendio que se inició el lunes en Villanueva de los Castillejos.- EUROPA PRESS

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alosno (Huelva), Francisco José Suero Toronjo, ha señalado que aunque el fuego del incendio declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos --y que afecta también a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón-- no ha entrado "todavía" en su término municipal está "en las lindes", a "escasos cuatro kilómetros el inicio" e "incluso en algunas partes del flanco izquierdo, a dos kilómetros prácticamente", por lo que ha mostrado su "preocupación" de que "con el cambio de viento empeore la situación y sea un poco más compleja".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado, en San Bartolomé de la Torre, donde ha explicado que se encuentra desde la noche de este martes para "ponerse a disposición de todo el plan Infoca" y "para colaborar" junto al resto de administraciones "implicadas en esta situación".

"Es una situación compleja por el paraje y se está intentando por lo menos contener el flanco izquierdo, que es el que preocupa ahora mismo a la población de Alosno", ha dicho antes de mandar un mensaje de "cierta tranquilidad dentro de esa preocupación".

El alcalde de Alosno ha señalado que el fuego "aún no ha entrado" en término municipal pero sí que hay una parte residencial "a escasos dos kilómetros" del fuego, por lo que "ahí están trabajando medios aéreos, tanto la UME como el Plan Infoca" y ha destacado la "complejidad" del terreno, lo que "obligaba a pedir ayuda, incluso de personal local que conocen perfectamente el terreno" que "se han puesto a disposición para llevar las maquinarias y los equipos a sitios concretos y específicos para poder combatir el frente".

Suero Toronjo ha indicado que ahora mismo "no hay desalojos" en su municipio, toda vez que ha apuntado que la población está prevenida, sobre todo en las fincas colindantes, por "si hubiera que intervenir con la maquinaria". "De todo eso nos hemos encargado por parte del Ayuntamiento y desde el plan Infoca y del 112, de coordinar ese frente para dar respuesta y ayudar a todo ese personal que está trabajando sobre el flanco izquierdo", ha concluido.