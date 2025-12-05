Libertad provisional bajo fianza para el detenido en Huelva por un doble atropello mortal en la A-49

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha ordenado la puesta en libertad provisional, a petición de su defensa, del conductor del coche que el pasado 31 de agosto supuestamente atropelló mortalmente a dos personas en la A-49, las cuales se habían bajado de su vehículo tras sufrir el pinchazo de una rueda. (Huelva).

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el acusado fue puesto en libertad provisional el pasado martes 2 de diciembre tras una petición realizada por su defensa. Así, fue puesto en libertad bajo fianza y previa imposición de medidas cautelares.

Los hechos sucedieron sobre las 14,30 horas del 31 de agosto cuando varios testigos han llamado al teléfono 112 para alertar de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva. En los avisos los ciudadanos que llamaron indicaban que había varios heridos y podía haber atrapados.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil confirmaron que había dos personas fallecidas y una herida. Según los servicios de emergencia, todo apuntaba a que la furgoneta sufrió un reventón de una rueda, dos ocupantes se bajaron y fueron atropellados por el turismo.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, alertados por el 112, agentes de la Guardia Civil, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizaron un helicóptero, los bomberos y mantenimiento de carreteras.

De este modo, el acusado fue detenido y el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, en funciones de guardia, acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Inicialmente, se le atribuyó un presunto delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo los efectos de sustancias drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave con vehículo a motor y dos presuntos delitos de lesiones.