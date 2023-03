Limón (Huelva) muestra su "apoyo" a los agricultores del Condado y cree que la PDL es "una solución electoral y no real"

HUELVA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha señalado este miércoles que su formación está "del lado de los agricultores" del Condado "como no podía ser de otra manera", toda vez que ha incidido en que es "una casualidad" que la Proposición de Ley del Plan de regadíos de la Corona Norte de Doñana registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz "se llevara antes de las elecciones autonómicas" y que "también sale ahora ante las elecciones municipales".

Así lo ha manifestado en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha subrayado también le parece "muy curioso" que el Partido Popular, "teniendo mayoría absoluta para sacarla adelante, proclame a los cuatro vientos la necesidad de suma del Partido Socialista", criticando además que la iniciativa la hayan llevado "a través del Parlamento y no del Gobierno".

"Una iniciativa que se hace de forma unilateral y no en conjunto cómo se pide por parte del PSOE, que desde la anterior iniciativa aboga por el diálogo y el consenso de las administraciones autonómica y nacional, para que Europa siga creyendo en esta nueva revisión del Plan de la Corona Norte. Si el PP nuevamente saca una postura si un consenso con el gobierno de España ni el de Europa, evidentemente lo que está poniendo encima de la mesa es una solución electoral y no una solución real para arreglar el problema a los agricultores", ha enfatizado.

En este punto, ha aseverado que, "si se quiere arreglar el problema", los agricultores "tienen que saber que la solución viene de la mano de todos los gobiernos", ya que "de forma unilateral difícilmente se va a poder solucionar su problema y volveremos a estar en la posición de partida, esperando a que exista ese acuerdo".

Limón ha apuntado que hay un informe del comisario europeo, que "no es precisamente un comisario progresista sino un comisario de carácter conservador", que "ya ha alertado de que la propuesta que el Partido Popular está llevando a cabo no cumple con lo que se comprometió hace unos años en el Plan de la Corona Norte", lo que considera que "vuelve a poner en peligro a estos productos en los mercados".

"Si verdaderamente queremos darle una solución a los agricultores, que en eso es lo que está trabajando el Partido Socialista, en solucionar el problema, si no se sientan el gobierno de España y el gobierno de Europa con la Junta de Andalucía y con los alcaldes, que sí estarán esta tarde dando la cara y apoyando a sus agricultores, difícilmente habrá una solución. Con lo cual, el Partido Socialista no es necesario para aprobar su propuesta de cara al próximo mes de abril, que es cuando se presenta en el Parlamento de Andalucía", ha subrayado.

A este respecto, ha vuelto a hacer hincapié en que el PSOE "no es necesario para la aprobación de la PDL", pero que sí lo es "para que entre todos nos sentemos a trabajar y a buscar una solución de verdad que venga a legalizar las tierras que, por esa foto fija que se hizo hace unos años, quedaron fuera del plan de forma injusta".

Asimismo, Limón ha aseverado que el PSOE es "necesarios para llegar a un acuerdo y un diálogo para tener más agua en Huelva", toda vez que ha destacado que "quizás no se ha explicado bien que los 19,9 hectómetros cúbicos que contempla el trasvase" son "para aquellas hectáreas que entraron en la primera revisión", por lo que "no hay agua para todo el mundo" porque "ya están dados, ya no hay más agua en la provincia", ha remarcado.

"Para que hubiese más agua en la provincia tendríamos que luchar por un nuevo trasvase y eso no es lo que está pidiendo el Partido Popular en la Proposición de Ley. Por eso, el Partido Socialista abogará por el diálogo, abogará por una solución real para los agricultores que solucione el problema realmente, no por una solución electoral como está poniendo encima de la mesa el Partido Popular", ha concluido.