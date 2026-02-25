Limón (PSOE) celebra la finalización de accesos al Chare de Lepe (Huelva) y exige "la apertura inmediata" del hospital

Visita de representantes del PSOE de Huelva al acceso al Chare de Lepe. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha asegurado que "la provincia de Huelva está de enhorabuena" tras el anuncio por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de la finalización de los accesos al Chare de Lepe.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Limón ha subrayado la "buena noticia" de que los accesos del Chare de Lepe "ya por fin están terminados", pero el PP "sigue teniendo el hospital cerrado".

María Eugenia Limón ha recordado que "se trata de un centro sanitario construido con 21 millones de euros de dinero público, terminado desde el año 2016, con quirófano, urgencias y 17 especialidades, que está preparado para atender a más de 100.000 personas de la Costa Occidental".

La dirigente socialista ha señalado que "durante los años de Gobierno del PP no se ejecutaron los accesos al centro" y "ha sido ahora el Gobierno de España quien los ha llevado a cabo y ya están hechos".

Por ello, María Eugenia Limón ha advertido de que "el PP ya no tiene excusas", y ha exigido a la Junta de Andalucía "que tiene que equiparlo, reparar los daños derivados y ponerlo en marcha ya".

Asimismo, la secretaria general del PSOE de Huelva ha criticado que, mientras este centro público "sigue sin abrir, para darle 200 millones de euros al hospital privado Virgen de la Bella de Lepe, el PP en la Junta se anduvo muy rápido".

"Los accesos ya están listos y la ciudadanía de la Costa está esperando. Lo único que falta es voluntad política y esa decisión tiene un nombre, Juanma Moreno", ha concluido.