Limón (PSOE) destaca el "fuerte compromiso" del Gobierno para realizar las infraestructuras "necesarias" de Huelva

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado este jueves el "fuerte compromiso" del Gobierno para realizar las infraestructuras "necesarias" de la provincia, entre ellas la presa de Alcolea, ya sea "con inversión directa o con otras instituciones".

Preguntada por los periodistas sobre las declaraciones del diputado Gabriel Cruz sobre la presa de Alcolea, la socialista ha remarcado que "hay un fuerte compromiso con la provincia para realizar todas las infraestructuras necesarias".

"En ese compromiso vamos a realizar la presa de Alcolea como lo estamos haciendo con las numerosas infraestructuras, bien dando pasos hacia adelante con compromisos con otras instituciones o bien también aportando directamente la inversión para que salgan adelantes esas inversiones", ha señalado.

Así, ha indicado que "así lo está haciendo" el Gobierno con "el túnel de San Silvestre, los accesos al Chare, con la A49, con la N-435, con la N-433" y "lo haremos también con la presa de Alcolea".