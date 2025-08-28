Localizan en Cartaya (Huelva) una embarcación sin tripulación con 3.600 litros de combustible

Archivo - Imagen de las garrafas de combustibles intervenidas en una playa de Isla Cristina (Huelva) el pasado mes de mayo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en Huelva localizó en la madrugada del miércoles una embarcación a la deriva sin tripulación cargada con 144 garrafas de carburante, próximo la playa de Nuevo Portil, en Cartaya (Huelva).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, que ha indicado que cada una de las garrafas contenía una cantidad de 25 litros, lo que supone un total de 3.600 litros de combustible, que presuntamente iban a ser utilizadas para abastecer embarcaciones rápidas dedicadas al transporte de droga.

La Guardia Civil ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el petaqueo en los últimos meses en la costa de Huelva, de forma que el pasado mes de julio intervino cinco toneladas de hachís, dos narcolanchas y 2.000 litros de combustible con destino a la logística del narcotráfico en dos operaciones desarrolladas en el río Guadiana y en aguas territoriales de Isla Cristina.

Por otro lado, en el mes de junio la Guardia Civil detuvo a 15 personas en Isla Cristina por la supuesta implicación en delitos de tráfico de drogas y receptación de efectos sustraídos. Estas personas, que en la mayoría de los casos les unían vínculos familiares, se dedicaban a la venta de hachís y cocaína en la modalidad de menudeo, es decir, venta de pequeñas cantidades a consumidores finales.

Asimismo, otra de las últimas operaciones tuvo lugar durante las dos primera semanas de junio en las que se aprendió un total de 1.024 garrafas con 25.600 litros de combustible en diferentes dispositivos operativos llevados a cabo con el fin de la erradicación de la red de apoyo logístico al narcotráfico.

Por otro lado, también en Isla Cristina, durante el mes de abril la Guardia Civil intervino dos embarcaciones que transportaban 118 garrafas de combustible, con un total de 2.950 litros de combustible, para el abastecimiento de una narcolancha.