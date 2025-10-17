Loles López confirma la llegada de tres menores migrantes y lamenta que Gobierno "niegue" que Andalucía sea frontera sur

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha confirmado este viernes el inicio de la llegada a Andalucía menores no acompañados dentro del marco del Real Decreto-ley aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, apuntando que, "a día de hoy", han llegado tres.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en Huelva, donde López ha lamentado que el Gobierno de España "nos haya negado el ser frontera sur" del país, algo que considera "insólito" cuando "todos los andaluces vemos como cada día llegan a nuestras costas pateras en las que vienen menores".

"Y por tanto somos puertas de entrada de España y de Europa. Tenemos a 14 kilómetros el continente africano lo vemos todos menos el gobierno de España, porque solo ve lo que le interesa y para quien le interesa", ha criticado.

López se ha referido a que el Gobierno habla "del interés superior del menor" pero ha afirmado que "el interés del menor es el menor de los intereses de Sánchez".

Ya el pasado mes de septiembre en el Parlamento andaluz, la consejera lamentó la actitud "xenófoba" que demuestra el Gobierno de España al tratar a los menores migrantes como "pura mercancía política, a los que intercambian por siete votos que permiten a Pedro Sánchez mantenerse en el sillón de la Moncloa".

De la misma manera, López explicó que el pasado 19 de septiembre tuvo lugar el pleno del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante, un espacio de diálogo entre administraciones públicas, entidades del tercer sector, sindicatos, organizaciones empresariales y representantes de las comunidades migrantes que tiene como finalidad contribuir al diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas en materia migratoria.

En el mismo se aprobó, con el consenso de todas las entidades sociales representadas en este espacio, un acuerdo para instar al Gobierno de España y a la Unión Europea a reconocer oficialmente a Andalucía como frontera sur a efectos migratorios, "a lo que el representante del Gobierno de España votó en contra", enfatizó.