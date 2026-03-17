Loles López pide revisar los protocolos de riesgo de VioGén y fallos en pulseras ante el repunte de violencia machista

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha reclamado revisar los protocolos de valoración del riesgo y el funcionamiento de los sistemas de seguimiento de víctimas de violencia de género ante el repunte de asesinatos machistas en lo que va de año, al tiempo que ha apelado a la "unidad" de todas las administraciones para "combatir esta lacra".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Valverde del Camino (Huelva) antes de asistir al acto 'Tejiendo en salud, inclusión e igualdad', organizado por la Asociación Valverdeña Enfermedad de Andrade, donde ha señalado que, pese al aumento de recursos, la violencia machista "sigue existiendo", por lo que ha insistido en reforzar tanto la prevención como la respuesta institucional.

De esta manera, López ha defendido que la lucha contra la violencia de género debe abordarse "desde la unidad de toda la sociedad", subrayando que, aunque se han incrementado los recursos públicos, es necesario actuar también en otros ámbitos.

En este sentido, ha señalado que existen "dos cuestiones esenciales", entre ellas la educación, que ha considerado "fundamental" y que, según ha apuntado, comienza en el ámbito familiar y continúa en el sistema educativo y en el conjunto de la sociedad.

Asimismo, ha advertido del impacto del uso inadecuado de las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, al considerar que "el mal uso de las redes sociales ha hecho mucho daño" en la aparición de conductas violentas en edades más tempranas.

La consejera ha puesto el foco en los sistemas de protección a las víctimas, reclamando una revisión de los protocolos de valoración del riesgo.

En concreto, ha explicado que en Andalucía, de las tres víctimas mortales registradas este año, dos de ellas estaban catalogadas como de "riesgo bajo", lo que implica que no contaban con determinadas medidas de protección.

Por ello, ha insistido en que "los protocolos se tienen que revisar", al considerar que es necesario analizar si los actuales sistemas de evaluación están fallando en la detección de situaciones de peligro.

López también ha aludido al funcionamiento de los dispositivos de control telemático, al señalar que "cuando fallan las pulseras hay que mirar esa realidad y no negarla".

En este sentido, ha pedido que se analicen posibles errores en estos sistemas de seguimiento, que forman parte de las medidas de protección para víctimas de violencia de género.

La consejera ha señalado igualmente la existencia de un déficit en los cuerpos y fuerzas de seguridad para la atención a las víctimas, una situación que, según ha indicado, es conocida por las distintas comunidades autónomas.

Esta falta de recursos, ha apuntado, puede afectar a la capacidad de respuesta y protección en determinados casos, especialmente cuando las víctimas no están clasificadas en niveles de riesgo elevados.

En relación con las declaraciones de la ministra de Igualdad sobre una mayor implicación de las comunidades autónomas, López ha asegurado que desde Andalucía se está actuando con total compromiso.

"Más no, toda la implicación", ha señalado, al defender que todas las administraciones deben seguir trabajando conjuntamente. No obstante, ha pedido también que el Gobierno central revise sus propios mecanismos, al afirmar que aspectos como los protocolos o los sistemas de pulseras "son su responsabilidad".

Pese a sus críticas, la consejera ha insistido en que sus planteamientos no buscan la confrontación, sino mejorar la respuesta institucional.

"Lo digo sin reproche", ha afirmado, al tiempo que ha reiterado que Andalucía está "a disposición" del Gobierno central para trabajar de forma conjunta.

En este sentido, ha defendido la necesidad de avanzar desde la "lealtad y la unidad" para afrontar una problemática que ha calificado de "muy dolorosa" y que requiere el esfuerzo coordinado de todas las administraciones.

Finalmente, López ha subrayado que el objetivo debe ser poder "hablar de esto en pasado", en referencia a la violencia de género, algo que ha señalado como un deseo compartido por toda la sociedad.

Para ello, ha reiterado la importancia de reforzar tanto la prevención como los sistemas de protección y la coordinación institucional, ante una realidad que, según ha advertido, obliga a seguir actuando de forma constante.