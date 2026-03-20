Loles López señala que las familias de las víctimas de Adamuz "necesitan saber qué ha ocurrido"

Archivo - Flores en la puerta de la estación de trenes de Huelva en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado su respeto a la manifestación convocada este viernes por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, toda vez que ha señalado que Huelva y las familias "necesitan saber qué ha ocurrido" y que "no vuelva a ocurrir".

A pregunta de los periodistas, López, en una atención a medios previa al acto de entrega de los convenios a los ayuntamientos que amplían la oferta de plazas para personas mayores en situación de dependencia en la provincia de Huelva, ha mostrado su "máximo respeto" a la manifestación.

"Huelva y las familias necesitan saber qué ha ocurrido, y sobre todo con un objetivo muy claro, que nunca vuelva a suceder. Es lo que todos queremos", ha abundado.

De este modo, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado este viernes, a partir de las 18,00 horas, una manifestación, bajo el lema 'Memoria, verdad y justicia', con la que quieren homenajear a fallecidos, "conocer la verdad de lo sucedido" y reclama "seguridad ferroviaria".

La manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas de la capital onubense, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.