La Junta finaliza en Semana Santa las obras de mejora de la navegabilidad del puerto de El Terrón (Huelva)

Visita de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, al puerto de El Terrón, en Lepe (Huelva). - GOGO LOBATO-EUROPA PRESS

LEPE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía completará en Semana Santa la mejora de la navegabilidad en el puerto de El Terrón, en Lepe (Huelva), con un sistema innovador que preserva el entorno natural de la ría del Piedras.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este viernes el puerto de El Terrón junto al alcalde de Lepe, Adolfo Verano, para comprobar el avance de los trabajos de remoción de fondos que se están realizando en las instalaciones portuarias, que cuentan con una inversión de 755.000 euros y que van a garantizar la actividad de la flota pesquera y del sector náutico recreativo, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

De este modo, Rocío Díaz ha señalado que la visita es para "comprobar de primera mano unas obras clave que garantizan la navegabilidad y el futuro de la actividad portuaria", toda vez que ha subrayado que se trata de una actuación "planificada con rigor para no interferir en los meses de mayor actividad".

De hecho, ha avanzado que la obra va a mejor ritmo del previsto y concluirá en un plazo de dos semanas, dos meses antes de los plazos fijados inicialmente. Asimismo, ha destacado que esta intervención se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno andaluz para mejorar la capacidad y las condiciones de los puertos, recordando que "en los últimos años hemos invertido cerca de dos millones de euros en este puerto".

En el conjunto de los puertos onubenses, la Junta de Andalucía ha invertido más de 33 millones de euros desde el año 2019. La consejera ha puesto el acento en la sostenibilidad de la actuación. "No estamos ante un dragado al uso, sino ante un sistema innovador que permite recuperar el calado respetando un entorno natural especialmente sensible como la ría del Piedras".

Igualmente, ha valorado la colaboración con la Asociación Náutico-Deportiva, destacando que "este proyecto es un ejemplo de cooperación público-privada, en el que la asociación aporta el 20% del coste". "Hemos unido esfuerzos para responder a una necesidad real del puerto y para impulsar una actuación que beneficia a todos", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, ha remarcado que esta actuación es "clave porque afecta directamente a sectores fundamentales para nuestra economía". "Aquí trabajan nuestros pescadores y se desarrolla una parte importante de la actividad náutica recreativa, y se generan oportunidades vinculadas al turismo, por lo que invertir en El Terrón es invertir en empleo, en desarrollo y en futuro para Lepe", ha abundado.

Por otro lado, ha destacado la opción escogida por la Consejería de Fomento de utilizar un sistema innovador y respetuoso con el medio ambiente. "Estamos en un entorno de enorme valor natural como es el río Piedras, y era fundamental actuar con responsabilidad, minimizando el impacto y garantizando la sostenibilidad de este espacio", ha remarcado.

Esta intervención tiene como objetivo recuperar la falta de calado que progresivamente se ha ido perdiendo en la zona portuaria de El Terrón, llegando a comprometer la operatividad en estas instalaciones portuarias, así como mejorar la navegación tanto de la flota pesquera profesional como la náutico-recreativa que tienen su base en este puerto.

La actuación está cofinanciada en un 79,34% por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, mientras que el resto, un 20,66%, lo aportará la Asociación Náutico-Deportiva El Terrón.

Para la ejecución de este dragado existe un acuerdo entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y la Asociación Náutica Deportiva El Terrón. Ambas entidades se beneficiarán mutuamente de la sinergia que representa la realización conjunta de este dragado, asumiendo la Asociación la parte que le corresponde dentro de la zona de servicio concesionada, y APPA la parte que representa el resto de la instalación portuaria, así como la canal de acceso al puerto.

La Consejería de Fomento ha escogido este procedimiento innovador para la obtención del calado necesario para asegurar la operatividad portuaria dentro de su preocupación por el mantenimiento de los valores ambientales de la ría del Piedras y por las características de los depósitos de esta zona.

Este sistema se diferencia del dragado al uso, con extracción y vertido posterior de material. Consiste en aplicar la técnica de inyección de agua a baja presión. Con ello, se fluidifica el sedimento y genera una corriente de densidad con el consiguiente desplazamiento de los sedimentos, aprovechando las corrientes naturales propias de esta zona intermareal.

Frente a los sistemas tradicionales de dragado con extracción de sólidos, este sistema provoca una mínima afección al ecosistema. La técnica, que por primera vez se va a utilizar en esta ría, consiste en mover el material depositado en el fondo hasta el canal central de la ría durante la fase vaciante del ciclo de marea, para que sea la corriente vaciante la que de forma natural desplace el material.

Para que los sedimentos salgan del sistema, la corriente debe ser capaz de recorrer la distancia existente entre el punto de impulsión y la desembocadura durante la fase de vaciante. Este sistema de recuperación de calados se ha utilizado con gran éxito en el puerto de Lisboa, en la zona afectada por un parque natural, y en el río Guadiana. La zona de actuación ocupa una superficie aproximada de 79.000 metros cuadrados, con un calado propuesto a alcanzar de 2,5 metros y un volumen de dragado de unos 80.000 metros cúbicos.

EL PUERTO DE EL TERRÓN

El Puerto el Terrón se encuentra en el término municipal de Lepe (Huelva), con una superficie total de 6.938.524 metros cuadrados de los que 6.696.774 metros son de agua, 241.750 de tierra y 1.900 metros de varadero. En la zona náutica, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía gestiona 132 atraques y la Asociación Náutica Deportiva 210.

El puerto cuenta además con una zona pesquera con atraques, 59 cuartos de armadores, carretilla elevadora y zona de combustible Desde el año 2019 hasta marzo de este año 2026, el puerto de El Terrón ha recibido una inversión de 1.962.672 euros en la mejora de sus instalaciones.

Se han realizado diversas actuaciones para la creación de espacios públicos, plaza central, aparcamientos y áreas de pesca; ampliación de pantalanes flotantes para uso pesquero y de la línea de atraques en la zona pesquera; reparación de pantalán hormigón; estudios para restitución de calados; remodelaciones de pantalanes; cuartos de armadores y estudios sobre el impacto de las embarcaciones en la ría del Piedra.

Para el sector pesquero se han mejorado las condiciones de trabajo de los rederos y la impermeabilización de los cuartos de armadores. Además, dentro del área de varada de embarcaciones se ha instalado un pantalán para embarcaciones menores pesqueras que se dedican al marisqueo dentro de la propia ría y mejorado la seguridad operativa en la rampa de varada del puerto.

A la visita han acudido además de la consejera y el alcalde, el director General de APPA, Ignacio Álvarez-Ossorio y el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Huelva, Jaime Pérez.