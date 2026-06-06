Loles López se suma en Valverde del Camino (Huelva) a la carrera solidaria Colores contra el cáncer

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, particpa en Valverde del Camino (Huelva) en la IV edición de la carrera solidaria Colores contra el cáncer. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha participado este sábado en Valverde del Camino (Huelva) en la IV edición de la carrera solidaria Colores contra el cáncer, un evento organizado por la Asociación Comarcal de Afectados contra el Cáncer (ACAC) y la Hermandad de los Blancos.

Según ha destacado la Junta en una nota, esta cuarta edición tiene como finalidad recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, concretamente de la leucemia, además de concienciar a la sociedad sobre la importancia de seguir avanzando en la lucha contra esta enfermedad.

La prueba ha comenzado a las 10,00 horas en la Plaza del Buitrón, frente a la Feria de Muestras del municipio valverdeño, y ha reunido a numerosos participantes en un recorrido de cuatro kilómetros. A lo largo del trayecto, los corredores han disfrutado de diferentes actividades, entre ellas puntos de colores, cañones de espuma, música y sesiones de zumba.

Durante la jornada, López ha destacado el carácter solidario de esta cita y el compromiso de la ciudadanía con la lucha contra el cáncer. "Esta lucha la tenemos que llevar todos hacia adelante. Hoy Valverde del Camino se llena de colores de esperanza, unidad y fuerza para enfrentar y superar esta enfermedad", ha señalado.

Asimismo, la consejera en funciones ha agradecido el trabajo de las entidades organizadoras y de todas las personas que han colaborado en la celebración de esta iniciativa. "Gracias a la asociación y a todos los que la han hecho posible. Un año más le plantamos cara al cáncer", ha concluido.