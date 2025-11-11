López apuesta por visibilizar la labor del tercer sector en la I Gala de lo Social en Almonte (Huelva)

ALMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reivindicado este martes la necesidad de visibilizar la "silenciosa e incansable" labor de las entidades sociales en Andalucía para promover la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad.

"Trabajan sin descanso los 365 días del año, llegan allí donde la administración no puede, cogiendo de la mano a quienes más lo necesitan", ha señalado la consejera durante su participación en la I Gala de lo Social 2025, organizada por el Ayuntamiento de Almonte con el objetivo de reconocer la dedicación de personas, colectivos y entidades que contribuyen al bienestar común del municipio.

En esta primera edición, se ha premiado la labor de la Hermandad Matriz de Almonte y de Cáritas Parroquial, por su colaboración con los servicios sociales comunitarios del Consistorio.

Acompañada por el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y por el obispo de la Diócesis de Huelva, Santiago Gómez, López ha subrayado que las entidades sociales "creen profundamente en la labor encomiable y necesaria que realizan" y que "conocen de primera mano la realidad de la vulnerabilidad, trabajando a pie de calle con las personas que más lo necesitan".

La consejera ha destacado que este trabajo "tiene un resultado maravilloso: devolver la sonrisa a alguien que ha perdido toda la ilusión" y ha subrayado que el enriquecimiento entre los profesionales y las personas a las que prestan ayuda "es mutuo".

En la misma línea, el alcalde almonteño ha defendido la celebración de eventos como la I Gala de lo Social, que "permiten poner en valor el trabajo silencioso y anónimo que realizan las entidades sociales, complementando la labor de las administraciones públicas". "Sin el tercer sector sería imposible llegar a todos los rincones", ha enfatizado.

Por su parte, el obispo de Huelva ha subrayado que la pobreza "no se limita solo a la dimensión económica: también puede ser cultural, social o espiritual, entre otras" y ha agradecido al Consistorio almonteño los reconocimientos otorgados a Cáritas Parroquial y a la Hermandad Matriz de Almonte por su dedicación a las personas más vulnerables.