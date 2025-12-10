Maíllo (Por Andalucía) asegura que la sanidad andaluza "tiene solución" pero "hay que impulsar un gobierno de cambio"

El candidato de la Coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante un encuentro con Aocam. - EUROPA PRESS

HUELVA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la Coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado este miércoles que la sanidad pública andaluza "tiene solución", pero "hay que impulsar un gobierno de cambio" que "permita recuperarla del deterioro de manera conscientes que ha realizado el Gobierno del PP", de hecho, ha señalado que en Huelva "hay más de 50.000 onubenses esperando una prueba".

Así lo ha manifestado el candidato tras mantener una reunión con la junta directiva de la Asociación Onubense Contra el Cáncer de Mama en Huelva (Aocam), encuentro que ha denominado como "oportuno", porque han dado "un ejemplo de lo que es el compromiso con la sanidad pública y la advertencia cuando se produce un escándalo como el que se ha producido en el Gobierno del Partido Popular", en referencia a la crisis por las pruebas de cribado de cáncer de mama.

En este sentido, Maíllo ha remarcado que se trata de "un escándalo producido por decisiones totalmente políticas", por lo que "las soluciones, que las hay, también son de carácter político".

Por ello, ha insistido en que en el caso de los cribados "hay soluciones porque son decisiones políticas las que determinaron la dejación en el seguimiento, que es clave no solo la llamada a las personas que tienen que formar parte de la población diana para la ejecución de esos privados, sino también del seguimiento". "Pero a esa dejación, es evidente, que se le ha unido esa voluntad de detraer recursos a la pública", ha comentado.

"La sanidad pública tiene solución, pero para eso necesitamos que haya un impulso a un gobierno de cambio que permita recuperar una sanidad pública que se ha deteriorado de manera consciente, que las orejeras neoliberales que vienen de los gobiernos de Madrid, y que influyen en Juanma Moreno, ya nos avisan de qué es lo que le espera a Andalucía si el Gobierno del Partido Popular sigue gobernando la Junta de Andalucía, que son los modelos perversos de gestión privada en hospitales públicos, de búsqueda de la rentabilidad y del negocio a costa de la salud de las personas", ha aseverado.

Al respecto, ha dicho que estos modelos se basan, por ejemplo, en "hechos tan previsibles como escandalosos del troceamiento de los contratos del Servicio Andaluz de Sanidad para escapar a los controles de intervención".

"Y eso nos suena en Andalucía, por desgracia, a los ERE que son procedimientos en los que tú buscas que la intervención, en todo caso, o no huela si hay visos de legalidad o no, o si lo huele, que sea después de que se han hecho ya esos contratos y se han dado, por tanto, beneficio a empresas a través de fórmulas de contrato menor que tienen menos control", ha aducido.

Por ello, ha insistido en que la reunión con la asociación es "importante" y ha agradecido la información dada de "primera mano" y "sobre todo la petición de solidaridad de la sociedad de Huelva que se siente identificada con sus anhelos y sus preocupaciones frente al intento de criminalización del Partido Popular, que es una matriz de comportamiento".

"El Partido Popular oculta información, pero cuando se les cogen sus mentiras, se atribuyen ser víctimas de las víctimas y, si no consiguen los efectos deseados, al final criminalizan a las víctimas que sufren los estragos de su incompetencia", ha manifestado.

Por su parte, la presidenta de Aocam en Huelva, María Jesús Peris, ha agradecido a la formación el encuentro y ha señalado que "simplemente" lo que quieres es que "se invierta en sanidad pública", porque es "un derecho que tenemos todos los andaluces y al final lo que salva vidas", toda vez que ha pedido que "luchen por nuestras vidas, no tener que esperar tanto tiempo para una prueba diagnóstica y sobre todo en temas oncológicos que al final el tiempo siempre juega en nuestra contra"

"MÁS DE 50.000 ONUBENSES ESPERANDO UNA PRUEBA"

Asimismo, Maíllo ha puesto de ejemplo del "deterioro de la sanidad", a Huelva, "una provincia donde ha habido una planificación de deterioro de la sanidad pública en favor de la privada y donde estimamos que más de 50.000 onubenses están pendientes de una prueba clínica o cirugía menor en centros privados".

"Es decir ha habido una voluntad del Partido Popular de detraer no solo recursos, sino que no se aprovechan todas las infraestructuras y no se construyen las que se necesitan, como es la reivindicación histórica del Materno Infantil, y que en los presupuestos del 2026 tampoco las registran", ha señalado.

Además, ha subrayado que el PP "sigue incumpliendo", además de esa promesa "eternamente planteada" del materno infantil, lo planteado con los chares, que "ni siquiera el de la sierra está acabado, y el del Lepe, como sabéis, con esta situación absolutamente kafkiana o berlanguiana de un ayuntamiento que se comprometió en su primer momento a ejecutar las obras de acondicionamiento para el acceso y que después no las desarrolla".

Asimismo, el coordinador de IU en Huelva, Marcos Toti, ha suscrito las palabras de Maíllo y ha señalado que durante el encuentro desde Aocam han explicado "las debilidades, lo que han sentido, las llamadas que han tenido de asociadas y mujeres de toda la provincia y las necesidades que tiene, no solamente la asociación, sino que tiene la sanidad pública onubense".

"Hemos recordado que la provincia de Huelva es la única de toda Andalucía que carece de Materno Infantil, que no aparece en los presupuestos, como todo el mundo sabe, y solamente se nombra en la memoria como un área del Hospital Juan Ramón Jiménez, y de chares, por lo que en Huelva solamente tenemos hospitales en Huelva capital y en Río Tinto y están como están".