Maíllo subraya que las autonomías tienen competencias en sanidad y que "deben sentarse con los profesionales"

El candidato de la Coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este miércoles en Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la Coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha subrayado este miércoles que las autonomías tienen competencias en sanidad, por lo que invitan a que "se sienten con los profesionales" y con sus informes "se abra a una negociación con el Ministerio de Sanidad para el Estatuto Marco del Personal Sanitario de los servicios de salud".

A pregunta de los periodistas sobre la huelga de médicos de este martes por el estatuto Marco del Personal Sanitario de los servicios de salud, el candidato ha suscrito las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha subrayado que "la gestión, la planificación, la normativa y la competencia autonómica la tienen los gobiernos autonómicos, como en vivienda".

Por ello, ha incidido en que "deben ser" las autonomías "las que se sienten en la mesa con los profesionales de la sanidad, que precisamente este martes hacía huelga".

Al respecto, ha señalado que una vez que se reúnan y después "lleguen a la conferencia sectorial de sanidad, donde, con los informes que nos planteen los gobiernos autonómicos como competentes en el ámbito de sanidad, se contemple la negociación con el Ministerio de Sanidad".

"MÁXIMA TRANSPARENCIA" EN EL CASO SAZALAR

Por otra parte, cuestionado sobre la renuncia de Francisco Salazar como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE tras publicarse supuestos comportamientos machistas, Maíllo ha pedido a los socialistas resolverlo "con la máxima transparencia y el máximo rigor y contundencia".

En este sentido, considera que, "evidentemente, hay un problema que tiene el Partido Socialista con respecto al comportamiento absolutamente despreciable de gente con compañeras suyas".