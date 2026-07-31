La Mancomunidad de Islantilla (Huelva) pide mejorar el paso de peatones de la A-5054 tras un atropello el pasado lunes

Paso de peatones en la A-5054 de Islantilla (Huelva). - MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA

LEPE (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad que gestiona el enclave turístico de Islantilla, compartido por los municipios de Isla Cristina y Lepe, ha lamentado públicamente el accidente por atropello ocurrido el pasado lunes en la travesía de la A-5054 a la altura de Urbasur, e insta a la Junta de Andalucía a trabajar conjuntamente en la mejora de las medidas de seguridad aplicables al paso de peatones, así como al ubicado en el cruce de la misma vía con el Paseo de las Cumbres, considerados ambos "puntos de alto riesgo".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, se han venido realizando por parte de esta Mancomunidad gestiones ante el Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento para reforzar la seguridad de ambos pasos peatonales, desde que el pasado 18 de agosto de 2021 se solicitase, en primera instancia, autorización para intervenir en estos tramos conflictivos, tanto por iniciativa propia como por solicitud de numerosos vecinos residentes en la zona.

El Área de Obras, Urbanismo y Servicios de la Mancomunidad reiteró dicha petición con fecha 6 de junio de 2022, obteniendo por parte de la Junta de Andalucía el requerimiento de la aportación de un proyecto de construcción avalado por un profesional con formación técnica en la materia (ingeniería de caminos, canales y puertos; ingeniería técnica de obras públicas, o asimilados).

Para dar respuesta a este requerimiento, la Mancomunidad de Islantilla procedió a la apertura de expediente para la contratación de una empresa especializada que elaboró el documento solicitado, remitiéndolo al Servicio de Carreteras el 14 de diciembre de 2024, tras estudio previo para la aportación de posibles soluciones técnicas al problema.

El proyecto presentado propone la mejora de los accesos desde las urbanizaciones y áreas residenciales hacia ambos pasos peatonales; el refuerzo de la visibilidad de ambos pasos peatonales mediante una mejor señalización tanto horizontal como vertical, así como con la instalación de balizamientos adecuados para alertar tanto a peatones como a conductores.

También se pude la instalación de protecciones, defensas y barreras para aumentar la seguridad de los peatones; y el incremento de la iluminación para garantizar una mejor visibilidad y seguridad también durante la conducción nocturna.

Tras un nuevo requerimiento de subsanación por parte del Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía con fecha 16 de enero de 2025, y después de la presentación por parte de esta Mancomunidad de la documentación técnica requerida, el Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía remite, con fecha 6 de mayo de 2026, informe indicando que "los pasos de peatones indicados se encuentran situados en situaciones que no parecen idóneas desde el punto de vista de la seguridad de los peatones y del cumplimiento de la normativa vigente, por lo que se encuentra en estudio la idoneidad de su situación".

El informe, finalmente, concluye que "la realización de las medidas que se proponen para la mejora de la circulación en la margen derecha de la carretera va a fomentar el uso de dichos pasos que dejará de ser un uso esporádico para ser mucho mayor", con lo que "se agravarían los problemas de seguridad vial existentes en dichos pasos", por lo que este Servicio de Carreteras considera que la propuesta presentada "no es viable".

Ante los últimos acontecimientos y los diferentes incidentes de "diversa gravedad" ocurridos en ambos pasos peatonales, la Mancomunidad de Islantilla reitera su disposición a trabajar conjuntamente con la Junta de Andalucía para erradicar estos puntos de riesgo de la travesía A-5054 por la seguridad de los residentes y visitantes de Islantilla, dando así "respuesta definitiva al problema de movilidad que suponen", y ante el que "no es posible continuar dilantando una solución que viene demandando la ciudadanía desde hace años y que resulta imprescindible para la integridad física de peatones y conductores".