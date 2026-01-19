Manuel Carrasco llora la muerte en Adamuz de una madre y una hija de Isla (Huelva) a las que conocía "de toda la vida"

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados - Joaquin Corchero - Europa Press

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantante Manuel Carrasco ha mostrado su pesar este lunes tras conocer que entre los 40 fallecidos confirmados hasta el momento por el accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba) se encontraban una madre y una hija de su pueblo, Isla Cristina (Huelva) a las que "conocía de toda la vida".

Así, en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el artista isleño ha mostrado su dolor. "Que pena más grande, Dios mío". Me acabo de enterar de que Pepi y Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente".

Manuel Carrasco ha mostrado sus condolencias a toda la familia a la que ha enviado "un abrazo" y ha lamentado lo "injusta" que "puede ser la vida". "Cuanto dolor se esta llevando mi Huelva y mi tierra, Andalucía. Gracias a toda la gente que está ayudando y mucha fuerza a todos los que están trabajando en las labores de rescate. Mi cariño para todas las familias que están sufriendo", concluye en su publicación.

Se trata, como ha confirmado el Ayuntamiento de Isla Cristina, de dos vecinas del municipio que permanecían desaparecidas desde el accidente y ha trasladado su "más sentido pésame y apoyo" a familiares, allegados y amigos. Asimismo, el Ayuntamiento costero ha decretado tres días de luto oficial con las banderas a media asta en el municipio, que se iniciarán este martes día 20, a las 00,00 horas, hasta el jueves día 22.