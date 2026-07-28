Manuel Jesús Pavón deja la Gerencia de la Universidad de Huelva tras casi una década al frente de su gestión económica

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, junto a Manuel Jesús Pavón. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras casi una década de dedicación al frente de la gestión económica y de personal de la Universidad de Huelva (UHU), Manuel Jesús Pavón Lagares pondrá fin a su etapa como gerente de la institución para afrontar nuevos retos y motivaciones profesionales, vinculados al servicio a la comunidad universitaria.

El propio Pavón ha comunicado su decisión al rector de la UHU, José Rodríguez Quintero, quien, tras conocerla, ha acordado conjuntamente con el todavía gerente iniciar el proceso de transición durante el próximo mes de septiembre, según ha informado la institución académica en una nota.

El relevo culminará con la propuesta de nombramiento del actual vicegerente económico, Francisco Gómez, como nuevo gerente de la Universidad de Huelva. El rector trasladará en primer lugar dicha propuesta al Consejo Social de la institución para su valoración.

Hasta entonces, Pavón continuará vinculado a la Gerencia, lo que permitirá a la Onubense seguir contando con su experiencia y conocimiento en los asuntos en curso, tras lo que afrontará sus nuevos retos profesionales, siempre al servicio de su "querida" Universidad.

Pavón ha desempeñado un papel clave en el desarrollo y consolidación del proyecto académico y humano de la UHU, destacando por su "compromiso, esfuerzo, dedicación, y notables resultados", ha subrayado el rector, que le ha manifestado su agradecimiento por su entrega y contribución al buen funcionamiento de la institución.

En este último año, además, "Pavón ha construido, con generosidad y visión de futuro, un potente equipo de Gerencia que, tanto él como yo mismo, consideramos que están preparados para recoger el testigo que él estima que le ha llegado el momento de pasar", ha proseguido Rodríguez.

Por último, Quintero le ha deseado "lo mejor en esta nueva etapa que iniciará pronto. Creo honestamente que Pavón se ha ganado el derecho a elegir su futuro y a contar para ello con todo nuestro apoyo y respaldo", ha concluido.