Más de 2.600 jóvenes participan en los talleres formativos de deportes de la Diputación de Huelva

Un taller formativo de deportes de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.600 jóvenes han participado en los diferentes talleres formativos deportivos que, organizados por el Servicio de Deportes de la Diputación de Huelva, se han venido desarrollando a lo largo del primer semestre del año. Los participantes, pertenecientes a centros educativos de primaria y secundaria tanto de Huelva capital como de la provincia, han participado en talleres relacionados con el ajedrez, pádel, carreras por montaña, baloncesto, atletismo, el tiro con arco, judo, y orientación, tanto en horario escolar como extraescolar.

Tal y como ha detallado la institución provincial en una nota, el taller con el mayor número de participantes, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, ha sido el programa 'Las Ajemates'. En total han participado 1.384 alumnos de Primaria de los centros educativos de la provincia de municipios con menos de 5.000 habitantes. Este proyecto tiene como principal objetivo "la enseñanza de los conceptos básicos del ajedrez para poder aplicarlos en actividades de cálculo y razonamiento".

En contexto, en los talleres han participado doce centros educativos de diferentes municipios de la provincia,en concreto, el CEIP Vicente Mártir (Zalamea la Real), CEIP Rufino Blanco (Encinasola), CEIP Hermanos Arellano (Galaroza), CEIP Hermanos Rafael Carballar (Higuera de la Sierra), CEIP Lope de Vega (Almonte), CEIP La Rábida (El Campillo), CEIP Sutefie (Zufre), CEIP Nuestra Señora del Rocío (Almonte), CEIP Manuel Siurot (Chucena), CEIP San Matías (Villanueva de los Castillejos), CEIP Dunas de Doñana (Almonte) y CEIP Romero Macías (Aroche).

Por su parte, alrededor de 300 niños de ocho centros educativos de la provincia han practicado durante este primer semestre el atletismo y el tiro con arco a través del taller de promoción deportiva del servicio de Deportes de la Diputación de Huelva en colaboración con los centros educativos, así como el Club de Atletismo Curtius y el Club Asirio de Tiro con Arco. Los centros participantes han sido el Colegio Molière, CEIP Prácticas, CEIP Arias Montano, CEIP Al-Ándalus, CEIP Giner de los Ríos, CEIP Príncipe de España y CEIP Doce de Octubre, todos ellos de Huelva capital, además del CEIP Fuenteplata, de Gibraleón.

Con edades comprendidas entre los diez y doce años, los menores han desarrollado diversas actividades relacionadas con el atletismo y con el tiro con arco, "potenciando los valores de la práctica deportiva, mejora de la salud y la prevención, así como fomentando la igualdad y la atención a la diversidad".

En los dos talleres formativos de baloncesto, celebrados en Aracena y Trigueros, han participado unos 200 jóvenes, mientras que en los nueve talleres de pádel, desarrollados en El Campillo, Zalamea La Real, Paymogo, Cala, Encinasola, Beas, Alájar, Cortegana y Galaroza, la participación ha rondado los 350 jóvenes. Por su parte, los cuatro talleres de judo, celebrados en Huelva, Zufre, Aljaraque y Encinasola, la participación ha sido de unos 250 jóvenes.

También se han organizado un total de seis talleres formativos de carreras por montaña, con la participación de un centenar de alumnos. En concreto, se han realizado talleres en Zalamea la Real, La Nava, Villanueva de los Castillejos, Calañas, El Campillo y Paymogo. El objetivo es "potenciar las carreras por montaña con la realización de estos talleres por la provincia", que tienen una duración de dos horas como máximo, en horario extraescolar, y con la participación de niños con edades comprendidas entre los siete y los 18 años.

Por lo que respecta a los talleres formativos de orientación, estos se han desarrollado en Trigueros e Hinojos, con la participación de unos cuarenta jóvenes. La formación que se ofrece para iniciarse en esta actividad es muy similar tanto para niños como para adultos, aunque en los pequeños se ofrece un tipo de aprendizaje más adaptado a su lenguaje, ritmo y comprensión, según ha concretado la institución provincial. La orientación es un deporte familiar y es habitual ver en las competiciones a familias que compiten juntas en categorías de promoción o a cada miembro en su respectivo nivel.