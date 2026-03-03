Más de 2.600 mujeres se incorporan a la Guardia Civil desde la aprobación del I Plan de Igualdad

La directora general la Guardia Civil, Mercedes González, durante su visita a la Comandancia de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general la Guardia Civil, Mercedes González, ha destacado este martes el "papel pionero" de este cuerpo en la equiparación entre hombre y mujer, tras aprobar su I Plan de Igualdad en 2019, desde el cual se han incorporado 2.617 mujeres, llegando así a alcanzar el 11% de la plantilla, "un aumento muy superior al logrado antes de aplicar dicho plan".

González ha inaugurado en Huelva este martes las Jornadas de Igualdad 'Talento, Liderazgo y Servicio', donde ha puesto de manifiesto que esas cifras son "incluso más positivas en los últimos años, con porcentajes de ingreso de mujeres en la academia de Baeza (Jaén) de más del 33% o del 38,3 % en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid)", según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa.

"Falta mucho, es evidente. Pero tenemos que lograr un porcentaje de mujeres que consiga que la Guardia Civil se parezca, cada vez más, a la sociedad a la que presta servicio", ha reconocido la directora general.

En este sentido, ha destacado que el I Plan de Igualdad ha propiciado que "cada vez más mujeres ocupen puestos de liderazgo y mando" y que existan nuevas medidas de conciliación y corresponsabilidad, con nuevos protocolos internos de violencia de género, acoso laboral, sexual y por razón de sexo.

Estos datos han sido ofrecidos por la directora de la Guardia Civil, durante las Jornadas de Igualdad 'Talento, Liderazgo y Servicio" que se han inaugurado en la Universidad de Huelva y que están centradas tanto en el servicio a la ciudadanía como en la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres en el seno de la Benemérita, a la que se incorporaron ya hace 38 años.

En este sentido, las primeras palabras de la directora general han sido de recuerdo y homenaje para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, para las que ha expresado su "dolor, solidaridad y cariño", al mismo tiempo que ha destacado el papel de la Guardia Civil como una institución que "ha estado ahí, socorriendo y auxiliando a quien lo necesitaba, siendo una luz y una esperanza en medio de la tragedia".

Asimismo, Mercedes González ha destacado que la lucha por la igualdad y derechos de las mujeres es "necesaria todos los días del año", pero que, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, se hace "aún más preciso hablar de liderazgo y talento femenino". "Debatir sobre lo conquistado, sobre todo lo que queda por hacer, alertar de los riesgos y el peligro de dar pasos atrás, así como poner de relieve la urgencia de erradicar todas las formas de violencias que se ejercen sobre las mujeres por el simple hecho de serlo", ha abundado.

El programa de las jornadas se articula en diferentes mesas redondas y ponencias que abordan el papel de la mujer desde distintas perspectivas. Durante el primer día se celebrarán dos paneles: 'Mujer y Guardia Civil' y 'Mujer y Liderazgo'.

Durante la jornada del miércoles, 4 de marzo, tendrán lugar otros dos bloques. En el primer bloque llamado 'Trayectorias que inspiran. Mujeres transformando la Universidad', profesionales del ámbito académico compartirán experiencias vinculadas a la docencia, la investigación y la gestión universitaria. Y el último bloque, con el que se clausurarán estas Jornadas de Igualdad, será el de 'Violencia de género y violencia vicaria', temática que se abordará desde la perspectiva jurídica y psicológica, con expertos en estas materias.

Las Jornadas de Igualdad también tendrán actividades complementarias, como una exposición de pinturas de J. M. Otero y un taller de defensa personal impartido por la guardia civil Yohanna Alonso, bicampeona mundial de Muay Thai.

"MUJERES, EJEMPLO DE ESFUERZO Y LUCHA POR LA IGUALDAD"

Mercedes González ha recordado que en lo que va de año han sido asesinadas diez mujeres y dos menores. "Por ellas, por todas las víctimas, por todas las mujeres y niñas, por nuestras hijas y por las generaciones futuras, tenemos la obligación de avanzar en igualdad y combatir todas las manifestaciones de machismo", ha remarcado.

La directora general ha hecho referencia al testimonio de varias mujeres guardias civiles que participan en las jornadas de igualdad, "ejemplo no solo de un gran servicio a la ciudadanía, sino de esfuerzo y lucha por la igualdad". "Créanme si les digo que no lo han tenido fácil, su actual posición de liderazgo ha costado mucho", ha proseguido la directora.

Es el caso de Dolores Gimeno, primera coronel en la historia de la Guardia Civil, "quien en su ascenso nos ha recordado que lo importante no es ser la primera, sino que lleguen más". O el caso de la teniente coronel Susana Espinosa, primera mujer piloto de helicópteros de la Guardia Civil o de la teniente coronel Verónica Guillén, jefa del área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad que es responsable, junto con su equipo, de la elaboración del II Plan de Igualdad de la Guardia Civil.

VISITA A LA COMANDANCIA DE HUELVA

Además, la directora de la Guardia Civil ha visitado la comandancia de Huelva, donde ha conocido de primera mano los desafíos y proyectos a los que se enfrentan las unidades que la integran, a la vez que ha visitado el personal que formó parte de la Unidad de Atención de Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

La Comandancia de Huelva está organizada en cinco compañías, en las que existen 44 puestos ordinarios, cinco puestos principales y tres puestos auxiliares, responsables de 98,51% del territorio de la provincia y del 73,27 % de su población. Para ello, cuenta con casi 1.400 efectivos.

La Comandancia de Huelva cuenta con unidades de Tráfico, Seguridad Ciudadana, Fiscal y Fronteras, Intervención de Armas, Información, Policía Judicial, Seprona, Equipos Roca, Equipos@ y Equipos Viogen, entre otras.