Más de 270 científicos rechazan el deslinde de Doñana y piden "uno nuevo basado en la ciencia"

Marisma de Doñana. - WWF

HUELVA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 270 científicos y científicas pertenecientes al CSIC, universidades y centros de investigación de toda España se han sumado al manifiesto, coordinado por WWF, para pedir a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que "también escuche a la ciencia, suspenda el deslinde aprobado y constituya un comité científico-técnico independiente que elabore una nueva propuesta basada en el abundante conocimiento científico acumulado sobre Doñana".

Según ha indicado WWF en una nota de prensa, el ministerio, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha aprobado un nuevo deslinde que clasifica una parte sustancial del Parque Nacional de Doñana como marismas mareales. Según esta "interpretación errónea", al menos dos tercios de la marisma del Parque Nacional dejarían de considerarse un humedal de agua dulce y pasarían a definirse como un espacio inundable diariamente por las aguas del estuario del Guadalquivir, lo que, a juicio de la organización, "supondría una grave amenaza para la integridad ecológica de Doñana".

"Esta decisión contradice todos los estudios científicos desarrollados durante décadas que demuestran de forma inequívoca que sus marismas son humedales de agua dulce de origen pluvio-fluvial, esenciales para la biodiversidad de Europa y África", han insistido.

Por ello, el manifiesto aduce que "Doñana es, y debe seguir siendo, un humedal de agua dulce y su naturaleza no puede reinterpretarse contra la evidencia científica ni perderse por una decisión administrativa errónea".

"Rechazamos de plano el deslinde que propone el Ministerio de Transición Ecológica, porque refleja un grave desconocimiento del funcionamiento ecológico de Doñana, da la espalda al abundante conocimiento científico y supone una grave amenaza para las últimas marismas de agua dulce reconocidas y protegidas a nivel internacional", afirma el secretario general de WWF en España, Juan Carlos del Olmo.

Según el criterio de los más de 270 firmantes y de WWF, esta propuesta de deslinde "ignora la realidad física, ecológica e histórica de Doñana y podría tener consecuencias irreversibles: la pérdida de sus valiosos humedales de agua dulce y la alteración profunda de sus ecosistemas más valiosos, protegidos por la legislación nacional e internacional (Parque Nacional, Unesco, Ramsar, Red Natura 2000)".

Por ello, la comunidad científica pide a la ministra Sara Aaegesen que suspenda el deslinde aprobado y que se constituya un comité científico-técnico independiente, formado por expertos de reconocido prestigio, que revise los criterios aplicados y "elabore una nueva propuesta de deslinde basada en el conocimiento científico acumulado sobre Doñana".

WWF España ha interpuesto recurso de reposición contra esta resolución de deslinde que la ministra para la Transición Ecológica debe fallar antes del 13 de diciembre.

Además, el deslinde cuenta también con el rechazo mayoritario del Consejo de Participación de Doñana que informó negativamente sobre el mismo en una sesión extraordinaria celebrada el pasado 16 de octubre.