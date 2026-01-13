Más de mil temporeras se encuentran ya en Huelva para la campaña agrícola

Archivo - Imagen de archivo de dos trabajadoras recogiendo fresas en un campo de Huelva. - EXTENDA - Archivo

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.011 temporeras se encuentran ya en Huelva para trabajar en la campaña de fresa y frutos rojos de un contingente contingente previsto para esta campaña que supera las 21.400 trabajadoras de hasta ocho nacionalidades.

Así lo ha señalado, en un audio remitido a los medios de comunicación, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, que, con datos actualizados este martes, ha cifrado en 1.011 las trabajadoras procedentes de Marruecos que ya se encuentran en la provincia para trabajar en la campaña agrícola que han sido contratadas en origen.

Así, ha destacado la "apuesta decidida" del Gobierno por "un modelo de migración circular ordenada y segura", que "vuelve a impulsar la nueva campaña agrícola dentro del programa de gestión colectiva de contratación en origen".

En este sentido, ha explicado que desde el 2 de enero comenzaron a llegar a Huelva las primeras trabajadoras procedentes de Marruecos, aunque se prevé un contingente que supera las 21.400 trabajadoras procedentes no solo del páis afriano, sino de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Senegal, Mauritania y Paraguay.

El grueso del mismo son trabajadoras repetidoras, "titulares de las respectivas autorizaciones de residencia y trabajo y se han desplazado a esta provincia en campañas anteriores".

Al respecto, Rico ha indicado que las asociaciones empresariales presentan previamente un llamamiento entre la subdelegación de gobierno indicando las fechas de inicio y finalización de la actividad laboral y la Subdelegación del Gobierno "comprueba el compromiso de retorno de las trabajadoras y el cumplimiento de las obligaciones sociales y tributarias de las empresas, entre otros requisitos".

Los documentos que posibilitan el cruce de fronteras para entrar en España son sus pasaportes, la TIE correspondiente y la resolución de llamamiento de la Subdelegación de gobierno.