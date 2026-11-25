La Virgen del Rocío. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, reunida este martes en Cabildo Extraordinario de Oficiales, ha acordado la admisión de las Hermandades del Rocío de Jamilena (Jaén) y Marchena (Sevilla) como nuevas Filiales de la Matriz.

Según ha indicado la Matriz en una nota de prensa, la Hermandad del Rocío de Jamilena ocupará el número 128 en el orden de antigüedad. Fue constituida como asociación en 2005 y está amadrinada por la Hermandad de Córdoba.

Por su parte, la Hermandad del Rocío de Marchena ocupará el número 129. Fue constituida como asociación en 1987 y está amadrinada por la Hermandad del Rocío de Pilas.

La Hermandad Matriz viene trabajando en los últimos años en un nuevo modelo de ordenación de las hermandades del Rocío, con una actualización normativa orientada a favorecer un crecimiento sostenible del movimiento rociero, atendiendo a su regulación interna y a las necesidades organizativas de la Romería.

En 2024 entraron en vigor las nuevas normas, que incorporaron, entre otras, la categoría de Hermandades Agregadas a la Matriz como paso intermedio en el proceso hacia la condición de Filial.

En este mismo sentido, la Junta de Gobierno ha acordado también que, con motivo del Año Jubilar del Rocío, las Hermandades Agregadas puedan participar con sus Simpecados en la Pontifical de Pentecostés, en la Romería del Rocío 2027.