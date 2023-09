La Hermandad Matriz rechaza la fiesta de Halloween en El Rocío y estudia el uso "indebido" de la Virgen como "reclamo"

HUELVA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva), Santiago Padilla, ha manifestado su "más rotundo" rechazo a la fiesta anunciada con temática de Halloween en la aldea de El Rocío entre el 27 y el 30 de octubre por ser "inadecuada" para el lugar, toda vez que ha avanzado que la hermandad está "estudiando acciones legales" por el uso "indebido" de imágenes de la Virgen y del Santuario "como reclamo publicitario".

Según ha indicado la hermandad en un comunicado, el presidente de la Matriz ha mostrado el más "enérgico" rechazo a la propuesta de celebrar una fiesta de Halloween en El Rocío, que estos días ha sido anunciada en las redes sociales. Además, Padilla ha sugerido que es una "convocatoria confusa en cuanto a los datos que facilitan los organizadores".

Por otro lado, ha señalado que es una actividad "impropia" de un lugar como la aldea almonteña, "dedicada al culto a la Santísima Virgen del Rocío, que nada tiene que ver con esta fiesta convocada a gran escala, a través de las redes sociales".

En este sentido, el anuncio en cuestión invita a sumarse a una fiesta de cuatro días de duración y tres noches, del 27 al 30 de octubre, en la que se incluye comida, bebidas, cama (47 personas como máximo) y la actuación de grupos flamencos. Todo ello con un precio de 200 euros, aunque hay tarifa "low cost de 50 euros por una sola jornada para 25 personas como máximo".

Además, Padilla ha advertido de que el anuncio "utiliza, precisamente, a la Virgen del Rocío y su Santuario como reclamo publicitario", por lo que la hermandad "está estudiando acciones legales" por "el uso indebido de imágenes registradas que no cuentan con su aprobación para ser utilizadas, ni difundidas" para dicha actividad, toda vez que ha instado a las autoridades públicas a que "no autoricen esta convocatoria" e invita a todos los devotos de la Virgen a "no participar en ella", considerando que El Rocío "no es el lugar adecuado para este tipo de fiestas, o convocatorias".

Asimismo, el presidente de la Matriz ha conminado, "justo en las celebraciones por el Día Mundial del Turismo", a los empresarios que prestan sus servicios turísticos en El Rocío "a fomentar un turismo que sea respetuoso con el lugar sagrado de El Rocío y con Doñana, el espacio natural que lo acoge".

LOCALIZADO LOS PROMOTORES

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Almonte, la concejal de Seguridad Ciudadana, Ana Saavedra, manifestó este martes que las celebraciones con temática sobre Halloween "no tienen cabida en El Rocío" y negó que se estuviera organizado "una macrofiesta" para tales fechas.

Así, la edil almonteña explicó que se han publicado dos anuncios en "los que se ofertan dos casas" para "celebrar el puente de Todos los Santos" y, por tanto, "no se trata de una macrofiesta". No obstante, la concejal aseguró que "se tienen localizadas las viviendas y a los promotores", toda vez que ha explicado que se pondrán en contacto con ellos para "decirles que este tipo de actividades no tiene cabida en la aldea".

"El Rocío es un lugar religioso y de encuentro, donde familias y amigos se reúnen en torno a un único motivo: La Virgen del Rocío. Por ello, desde el Ayuntamiento de Almonte entendemos que estas actividades, y con esta temática, nada tienen que ver con lo que es El Rocío. Y vamos a trabajar de manera incansable para que estas situaciones no se den en nuestra aldea", ha manifestado.