Mazagón (Huelva) celebra este mes de julio las fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Archivo - La Virgen del Carmen por Mazagón. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA - Archivo

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La Virgen del Carmen, patrona marinera de la localidad costera de Mazagón, procesionará por sus calles y aguas el próximo 16 de julio, en un ambiente de virtudes festivas y religiosas. Un acto que destaca del amplio programa de actividades que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha organizado para celebrar estas fiestas.

Según informa el Ayuntamiento palermo en nota de prensa, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha manifestado que espera "que todos los vecinos y visitantes estén dispuestos a sentir Mazagón, disfrutando de unos días de diversión y relajación en el mejor entorno".

La programación que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Palos, con la colaboración de la Mancomunidad Palos-Moguer, Asociación de Romeros del Carmen, Asociación de Armadores de Palos y el Ayuntamiento de Moguer, arrancaba este pasado viernes con la actuación del Coro de Castañuelas de las Asociaciones de Mujeres 'Marzaga y Eulaia Ruiz de Clavijo y Aragón'.

Un espectáculo al que se unen los recitales de los Talleres Municipales de Tamboril, Guitarra, Cante Flamenco, Baile Flamenco, Bailes Latinos y Baile Urbano, la Banda Municipal de Música de Palos y 'Foreños'.

El día 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, la patrona de Mazagón procesionará por el mar. A las 19,00 horas , tras la liturgia, la imagen saldrá desde la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en las dunas hacia el puerto deportivo, donde embarcará para continuar con la procesión por el mar.

Los días previos a la procesión tendrá lugar la celebración del Triduo, dándole contenido litúrgico al calendario festivo. Los más pequeños tienen su hueco, ya que el sábado 18 tendrá lugar el gran concierto de 'Huntrix K-Pop', en la plaza Trainera, a las 21,00 horas.

A ello se le suma el 'Cine bajo las estrellas', actividad centrada en el disfrute familiar con la emisión gratuita de las películas más destacadas de esta temporada. Todos los domingos de julio tendrán lugar nuevas proyecciones a las diez y media de la noche en la plaza Trainera.

Las fiestas también incluyen la XXXV Edición de la Regata Lagos-Palos, una cita deportiva de "gran prestigio" que finalizará con la entrega de Trofeos en el Puerto Deportivo de Mazagón.