Menores infractores de Huelva confeccionan 600 mascarillas solidarias para donarlas a colectivos vulnerables

HUELVA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Educativos de Convivencia El Faro y Las Dunas, ambos situados en la provincia de Huelva, han donado 600 mascarillas solidarias para adultos y niños a los Ayuntamientos de Palos de la Frontera y Moguer para su distribución, así como a la Guardia Civil de Mazagón. En concreto, este jueves ha tenido lugar la entrega en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) de las primeras 200 mascarillas, y las 400 restantes se entregarán a las instituciones correspondientes en los próximos días.

La iniciativa, puesta en marcha en ambos grupos educativos por petición de los propios menores, cumple además la función de contribuir a la reinserción social de los jóvenes, quienes contribuyen "aportando su granito de arena a la sociedad en este contexto de emergencia sanitaria", según han informado en una nota de prensa.

"Me he sentido muy bien haciendo el taller; pues sé, que las mascarillas que he hecho pueden ayudar a la gente a no contagiarse, sobre todo, a las personas mayores" ha explicado R.S., uno de los menores voluntarios del taller de mascarillas solidarias del Grupo Educativo de Convivencia Las Dunas.

"El taller solidario de mascarillas ha supuesto un crecimiento personal en nuestros jóvenes y un acercamiento mayor al sentimiento de pertenencia a una sociedad más justa y solidaria en la cual, por primera vez, se sienten miembros útiles e importantes formando parte de ella", ha explicado Eva Belén Fernández Reche, psicóloga del Grupo Educativo de Convivencia El Faro.

Ambos talleres han sido organizados por la asociación Ginso, entidad gestora de los grupos educativos, e impulsados por la Junta de Andalucía desde la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, para la fabricación de mascarillas artesanales.

Para la implementación de los talleres la asociación está siguiendo las medidas y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes para garantizar la seguridad y la salud de todos los empleados de Ginso, así como la de los menores internados en los grupos educativos. Además, para la elaboración de las mascarillas, desde el departamento de prevención de Ginso se han tomado todas las medidas pertinentes para su desinfección, aunque, posteriormente, serán los destinatarios quienes se encargarán de su desinfección final antes de la entrega de las mismas a los usuarios.

La iniciativa no habría sido posible sin la colaboración de distintas empresas que han donado recursos materiales. Estas empresas son: Gocotex, empresa textil especializada en el entorno sanitario y de Cuerpos de Seguridad del Estado y Sumgoes, empresa dedicada al suministro de productos y servicios empresariales, que les ha proporcionado la tela y gomas elásticas para confeccionarlo; por otro lado, Corte Textil C.B., empresa especializada en confección textil, que ha cortado el patrón.

CADENA DE SOLIDARIDAD

La iniciativa se suma a la que se puso en marcha hace algunas semanas en el Centro de Internamiento de Menores Infractores en Purchena (Almería), gestionado por la asociación Ginso, donde también están elaborando mascarillas artesanales solidarias.

A través de este taller, los jóvenes del centro han confeccionado más de 3.500 mascarillas que han sido donadas a la Gestoría de Distrito de Atención Sanitaria del Poniente de Almería, dependiente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para su distribución entre a los colectivos más vulnerables y castigados por la crisis del Covid-19 además de a los ayuntamientos de zona y Cruz Roja.