La Mesa de la Ría ve "un gran logro" el informe de la Eurocámara sobre Doñana

Mesa de la Ría considera que el informe de la Comisión de Peticiones sobre Doñana es un "gran éxito" de los colectivos que interpusieron las correspondientes denuncias ante las instituciones europeas. La Eurocámara aprobó este jueves el informe definitivo tras la visita al Parque Nacional reclamando el cierre de los pozos ilegales en la zona y la paralización del proyecto de almacenamiento de gas.

La organización ha destacado, en un comunicado, la gran labor que hizo Amigos de Doñana, liderada por el abogado ambientalista Jesús Vozmediano, fallecido recientemente, y a los redactores del informe de sismicidad inducida, los doctores en Ciencia Geológicas M. Doblas, José Manuel Cantó y Julio Barea.

El informe fe un "documento clave" que Mesa de la Ría aportó a la Comisión de Peticiones y que ha resultado "fundamental" para el desenlace de este informe, pues "Doñana tiene riesgos sísmicos tan importantes y similares como el del proyecto de inyección de gas en Castor, frente a la costa de Castellón y Tarragona.

No obstante, Mesa de la Ría ha señalado que "permanece preocupada", porque el informe del Comité de Peticiones de Parlamento "no ha tenido en cuenta" aspectos básicos que aportó este colectivo como peticionario, en concreto, la evaluación conjunta del proyecto fraccionado por Naturgy con los preexistentes de Repsol y Enagás "que han sido obviados".

La propia Comisión Europea, a quien que el Parlamento Europeo pide que "esté vigilante en Doñana", informó en las tres reuniones celebradas en Bruselas y Sevilla a las que asistió Mesa de la Ría que Naturgy está desarrollando un proyecto aprobado por el Gobierno y la Junta que independiente de los otros tres, "si la empresa no los ejecuta, no hay infracción al no evaluarlos conjuntamente".

Así, Mesa de la Ría considera "lamentable" que los Eurodiputados "no hayan escuchado la voz de los peticionarios ciudadanos y no representados políticamente en la cámara" y "recela" de la efectividad de un informe que tendría que aplicar una Comisión Europea "tan dirigida por los lobbies del gas, que quieren convertir a Doñana en una ampliación del Polo Petroquímico de Huelva".

Aun así, desde Mesa de la Ría han manifestado tener "serias dudas" sobre que las autoridades españolas "vayan a acatar las recomendaciones" trasladadas ahora por los eurodiputados. No obstante, ha celebrado que el informe sostenga que el gas ya no es una energía estratégica, "por lo que no sólo se vislumbra el fin del almacenamiento de gas de Doñana, sino del propio Polo Petroquímico de Huelva".