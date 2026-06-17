El Ministerio de Agricultura comenzará a entregar las obras de modernización de regadíos tras el verano

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HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comenzará a entregar después del verano las obras de modernización de regadíos a las comunidades de regantes, dentro del plan del Gobierno para invertir 2.700 millones de euros hasta el año 2027.

Así lo ha destacado este miércoles la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, en declaraciones previas a la inauguración del XI Congreso Internacional de Frutos Rojos organizado por Freshuelva.

En este sentido, la secretaria de Estado ha destacado el "compromiso" de España con las infraestructuras hídricas y con todas las infraestructuras que afecten a la competitividad de un sector. Y el agua es fundamental, no solo para los frutos rojos, sino para el sector agroalimentario.

Al respecto, ha señalado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está haciendo "la mayor inversión en la historia democrática" en la modernización de regadíos con una inversión de más de 2.500 millones de euros hasta el 2027, "siendo Andalucía una de las zonas más importantes, con mayor inversión en la modernización de regadíos, por ejemplo, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

De este modo, la secretaria de Estado ha señalado que el Ministerio comenzará a entregar las obras de modernización de regadíos a las comunidades de regantes tras el verano.

Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, ha elevado hasta los 2.700 millones de euros la inversión para "el mayor plan de modernización de regadíos", que comprende el periodo 2021-2027 y que permitirá actuar sobre un total de 750.000 hectáreas una vez finalizado el ciclo, de las cuales unas 200.000 han sido o serán modernizadas por primera vez.

El objetivo de este plan es transformar el sistema agroalimentario hacia la sostenibilidad mediante la digitalización y el ahorro de agua, paralo cual se están ejecutando decenas de actuaciones en prácticamente todas las comunidades autónomas. Las ayudas se vehiculan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciadas con los Presupuestos Generales del Estado y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader)