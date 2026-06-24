Miranda califica de "vergüenza" las incidencias del tren y reclama una hoja de ruta para "mejorar" las líneas de Huelva

Archivo - Tren de media distancia en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que es "una vergüenza lo que están haciendo" con la ciudad, después de la última incidencia del tren entre Huelva-Madrid, que sufrió "diez horas de retraso", por una avería del AVE entre la capital de España y Sevilla, por ello, ha pedido una hoja de ruta para "mejorar las líneas ferroviarias".

En un audio remitido a los medios de comunicación, Miranda ha indicado que el tren Huelva-Madrid sufrió este martes "diez horas de retraso". En él iban, ha asegurado la primera edil, "personas muy mayores del Aula de la Experiencia de la UHU", los cuales estaban "retenidos, con mareos, con sensación de angustia, al estar cerrado con una alta temperatura en el tren".

"Esos mayores y otras personas que también viajaban, niños, otras personas también de edad avanzada, lo han pasado muy mal. Ya estamos cansados de aguantar. Es una vergüenza lo que están haciendo con Huelva", ha enfatizado.

Por ello, Miranda ha señalado que han vuelto a pedir al ministro de Transportes, Óscar Puente, que la reciba, y a Adif y Renfe que "se pongan de acuerdo, que trabajen por mejorar las infraestructura".

"Hemos estado 15 días incomunicados y ahora esto. Ahora la noticia es cuando un tren llega a su hora. Teníamos verdadera fe en los trenes del país y ahora no. No podemos estar como estamos, teniendo miedo a subirnos al tren sin saber si vamos a llegar y cómo vamos a llegar. Así que vuelvo a solicitar que nos reciban, que nos expliquen y sobre todo que hagan una hoja de ruta para mejorar nuestras líneas ferroviarias, porque esto es una auténtica vergüenza, que Huelva no puede esperar más", ha insistido.

Por ello, ha garantizado que van a "seguir trabajando, yendo donde haya que ir". "Volveremos a Europa, seguiremos pidiendo que nos reciban en Madrid, iremos donde haya que ir. No vamos a abandonar en ningún momento a los onubenses".