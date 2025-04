Miranda destaca el "compromiso" de Portugal con el AVE tras declarar "estratégica" la línea Faro-Huelva-Sevilla

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado este lunes el "compromiso" del gobierno portugués después de que se haya incluido la línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla como "estratégica" en el Plan Ferroviario Nacional del país luso.

Así se ha manifestado la alcaldesa, en un audio remitido a los medios de comunicación, señalando que la inclusión de la línea Faro-Huelva-Sevilla como "estratégica" es "una demostración clara del compromiso de Portugal, del gobierno portugués con el AVE que una estas tres ciudades".

"Huelva quiere el AVE, Sevilla quiere el AVE, Faro quiere el AVE y Portugal quiere el AVE. Hemos logrado el compromiso público del gobierno portugués y necesitamos que el Gobierno de España haga lo mismo, que atienda nuestras demandas, pero que lo haga de verdad. Queremos el mismo grado de implicación que tiene Portugal con este proyecto tan importante. Queremos que el Gobierno de España diga sí al AVE Faro-Huelva-Sevilla y además que lo demuestre con presupuesto y con plazo", ha subrayado.

En este sentido, la primera edil ha recordado que en febrero de 2024 se realizó la primea reunión entre las tres ciudades en el Ayuntamiento de Huelva y la firma de un manifiesto para la alta velocidad". "Desde entonces, durante muchos meses hemos trabajado sin descanso y hemos logrado, gracias al apoyo de la ciudad, el apoyo de los agentes sociales, de los partidos, de los empresarios, de las administraciones, de los dos países, que se nos tenga en cuenta", ha incidido.

Al respecto, Miranda ha remarcado que, "fruto de este trabajo", el Gobierno rectificó "ante la negativa inicial del AVE entre Huelva y Sevilla", ya que "decía que no era rentable y que no merecía la pena", pero "ahora ha rectificado y ha dicho sí". "Pero no nos vale una propuesta de 42 meses de licitación de proyectos y cinco años o más para poner la primera piedra. No vamos a renunciar al AVE Faro-Huelva-Sevilla, vamos a seguir trabajando, iniciamos juntos el camino y juntos vamos a llegar a nuestro destino", ha concluido.

CUMBRE POR EL AVE

En este sentido, el pasado 7 de abril la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, mantuvo un encuentro institucional con los alcaldes de Sevilla y Faro, José Luis Sanz y Rogerio Bacalhau, para refrendar el compromiso de los tres ayuntamientos con la línea de alta velocidad que una a las tres ciudades.

El acto celebrado en el Ayuntamiento hispalense, que ha contado con la presencia de agentes sociales y empresarios, escenifica el respaldo de las autoridades locales y regionales, además de involucrar a sectores estratégicos en el proyecto.

Los alcaldes de Faro, Sevilla y Huelva se volvieron a unir para reclamar con "una única voz" una conexión ferroviaria "justa y necesaria, una infraestructura esencial para el desarrollo de estas ciudades".

Se trata de la tercera cumbre de alcaldes. En febrero del año pasado se celebró en Huelva con la primera firma del Manifiesto por la Alta Velocidad Faro-Huelva-Sevilla. En diciembre se ratificó el compromiso en Faro y el pasado 7 de abril se renovó la alianza en Sevilla.