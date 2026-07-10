Moguer (Huelva) se convierte este sábado en "capital provincial del flamenco"

El cantaor Antonio Reyes. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El municipio de Moguer (Huelva) acoge este sábado la quincuagésima segunda edición de su prestigioso Festival de Cante Flamenco, que este año rinde homenaje a la Peña Flamenca Femenina de Huelva, por su labor de décadas dando visibilidad a la mujer flamenca.

Según ha indicado el Ayuntamiento moguereño en una nota de prensa, impulsado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Moguer con la colaboración de la Peña de Cante Jondo de la ciudad, el Festival de Cante Flamenco de Moguer es uno de los más longevos de cuantos se organizan en el país, convirtiéndose cada verano en "destino ineludible" para los aficionados al cante grande tanto onubenses como de otras provincias limítrofes.

Este año, la caseta La Parrala del recinto ferial reunirá, a partir de las 22,30 horas, al chiclanero Antonio Reyes, una de las voces más importantes del panorama flamenco actual, al que acompañarán a la guitarra Pepe del Morao y a las palmas Manuel Vinaza y Ramoni.

Además, también participará la cantaora onubense Sandra Carrasco, que actuará con la guitarra de David de Arahal y el ritmo de las palmas de Los Mellis. El cartel lo completa en el apartado de cante el joven artista moguereño Rafael Núñez 'Talega', que subirá al escenario acompañado por Juanlu Garrido y Martín Romero a la guitarra, y por las palmas de Rafael del Moral y Samuel Raya.

El baile de esta gran cita flamenca del verano onubense correrá a cargo de la reconocida artista jerezana María Moreno, una bailaora llena de matices y de extraordinario poderío, que estará acompañada durante su actuación por la guitarra de Óscar Lago, el cante de Miguel Laví y las palmas de Roberto Jaén.

El artista encargado este año de realizar el cartel anunciador del evento ha sido el triguereño Pablo Sycet, y que las entradas, al precio de 15 euros, pueden todavía adquirirse a través de la plataforma Momotickets o ya el sábado, en taquilla, desde dos horas antes del inicio del espectáculo.