Montero destaca el "impulso" del Ejecutivo central a proyectos industriales: "El Gobierno le sienta bien a Huelva"

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado este sábado en la reunión del Comité Director que se celebra en San Juan del Puerto (Huelva) el "impulso" del Gobierno de Pedro Sánchez a proyectos industriales en la provincia, así como el "plan ecológico" de "largo recorrido" en Doñana o la inversión "de 1.600 millones de euros" para "traer el AVE". Por ello, ha subrayado que "el Gobierno de España le sienta bien a Huelva" y es cree que es "lo mejor que le ha pasado" a la provincia.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el Comité Directo del PSOE-A, donde ha destacado que Huelva es "protagonista de la producción de hidrógeno verde en España", una tecnología "que va a conquistar el futuro".

"Con 300 millones de euros de inversión en palos de la frontera, 4.000 empleos directos, otros 4.000 también indirectos. Estamos fijando población al territorio, atrayendo industria, porque esta energía va de la mano de otros proyectos industriales", ha dicho antes de criticar que "por más que algunos quieran tener la autoría de este proyecto, este proyecto lo impulsa y pone los recursos el Gobierno de España. Que no se lo apropie otro de España", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que Huelva "también es protagonista en el sector de la I+D-I, en la investigación, en el desarrollo, en la innovación" con un proyecto como es "el CEUS, de ensayo científico y el desarrollo tecnológico de aeronaves no tripuladas" en Moguer con 28 millones de inversión "para formar a todos aquellos que en el futuro tienen que familiarizarse con esta tecnología".

"O la infraestructura ferroviaria, que nunca antes se había hecho en Huelva. 1.600 millones de inversión para atraer el AVE o para mejorando la línea Huelva-Zafra, que acaba de entrar en funcionamiento con 250 millones. Con molestia, por supuesto, como cada vez que hacemos obra, pero con una inversión constante que va a cambiar las conexiones de esta zona de Huelva", ha añadido.

Montero ha destacado también los "700 millones de euros" de inversión en un plan ecológico de "largo recorrido" para "proteger la joya de la corona que es Doñana, a los municipios y a los sectores que a diario conviven con el parque".

Igualmente, la líder de los socialistas andaluces se ha referido a las inversiones de "la red eléctrica, o las infraestructuras hidráulicas", o los acceso al Chare de Lepe, "que desde que yo me fui, de la Consejería de Salud lleva renqueando para poder entrar a pleno pulmón en funcionamiento en un sistema sanitario que necesita de nuevas y modernas infraestructuras".

"A Huelva le sienta bien el Gobierno de España", ha concluido María Jesús Montero, que ha resaltado que le une a la provincia de Huelva "un sentimiento muy especial".