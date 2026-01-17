Montero lamenta que Junta mantiene en "un cajón" proyectos e "intenta poner en la mesa cuando llega una campaña"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press

BONARES (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado este sábado que "lo que estamos acostumbrados" es que el Gobierno andaluz "tiene metido en un cajón todos los proyectos que son importantes para Huelva y cuando llega una campaña intenta ponerlos en la mesa y, mira por dónde, intentando confrontar a vecinos, intentando confrontar a los trabajadores de esta provincia".

Así lo ha señalado Montero antes de inaugurar en Bonares (Huelva) las nuevas instalaciones del complejo deportivo municipal y tras ser cuestionada por los periodistas sobre la presa de Alcolea.

"El Gobierno de España lleva tiempo trabajando con la Junta de Andalucía en relación con esta infraestructura y lo último que hemos conocido es que la Junta manda un convenio que no está actualizado, que no permite desarrollar ningún tipo de trabajo porque no contempla ni la información ni todas las cuestiones financieras que tienen que ver con una actualización de una infraestructura tan importante", ha detallado.

Por ello, ha explicado que han solicitado a la Junta que "actualice todo ese convenio y que sigamos trabajando en la línea de la cooperación" que permita, por una parte, "trasladar a los ciudadanos la tranquilidad respecto a esa inversión", pero, por otra parte, el que "todo el mundo sea consciente de la funcionalidad que va a tener esa presa y, por tanto, para los intereses que va a servir". "Es importante para que nadie utilice este tipo de infraestructura y de elementos cuando se acerca una campaña".

Al respecto, ha lamentado que "esto es lo que estamos acostumbrados, que el Gobierno andaluz tiene metido en un cajón todos los proyectos que son importantes para Huelva y cuando llega una campaña intenta ponerlos en la mesa y, mira por dónde, intentando confrontar a vecinos, intentando confrontar a los trabajadores de esta provincia".

"Vamos a trabajar, como siempre, con compromiso con los regantes, con compromiso con la seguridad de la provincia de Huelva y la sostenibilidad de esta provincia para el futuro y, por supuesto, con lealtad, cosa que exigimos haga la Junta de Andalucía", ha abundado.

BORRASCA

Por otro lado, Montero ha sido cuestionada sobre los planes del Gobierno en relación con las playas afectadas por borrasca Francis, entre otros, el paseo marítimo de Matalascañas.

Así, ha señalado que las reuniones que se han mantenido con las diferentes administraciones ponen de manifiesto, en primer lugar, "que la inversión que se tenga que hacer en el paseo para poder reparar todos los daños que se han ocasionado, que son muchos y que son cuantiosos, lo va a hacer el Gobierno de España" y ha incidido en que "ese elemento es importante tenerlo en cuenta porque hemos escuchado durante estos días muchos comentarios que no son fieles a la verdad".

También, ha añadido, ponen de manifiesto, en segundo lugar, que "todos los bulos y todas las cuestiones que se han trasladado de expropiaciones de que los vecinos tienen que salir de fuera de ese entorno y que van a perder su vivienda, son mentiras, son falsos".

"La reparación, la obra, se va a hacer respetando, como no, la situación y la ubicación actual de esas personas y, por tanto, mandar un mensaje de absoluta calma, de absoluta tranquilidad", ha sostenido.

Por otro lado, ha señalado que "el daño ha sido mucho y un daño muy evidente, impide directamente el tránsito por esa zona y, por tanto, estamos manos a la obra en coordinación con otras administraciones". "Exigimos lealtad también al Ayuntamiento de Almonte y el Gobierno de España está volcado con esta infraestructura", ha sostenido.

"Desgraciadamente, ninguno estamos libres de que el cambio climático tenga aceptación en nuestro territorio y aquí está la evidencia", ha dicho y ha aludido a la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica.

"Es de justicia que esto se repare, la pena es que el señor Moreno Bonilla --presidente de la Junta-- dice que no a 4.850 millones, 5.700 millones si metemos el fondo de compensación. Ha dicho que no, cuando el Parlamento andaluz pidió 4.000 millones. Y ha dicho que no, simple y llanamente, porque la propuesta he sido yo la que lo ha puesto encima de la mesa".

A juicio de Montero, "esto nos tiene que hacer pensar que la política se tiene que elevar, que tiene que ir más allá de lo que es el regate corto y, por tanto, esto es bueno para Andalucía y si es bueno para Andalucía, el Gobierno andaluz lo tiene que apoyar".

"Todo lo demás son excusas y entre ellas ese dinero es necesario para anticiparnos a los posibles problemas que en el futuro pueda haber con motivo del cambio climático". "Para eso es el dinero que se pone encima de la mesa, pero, sin embargo, Moreno Bonilla ha dicho que no", ha concluido.