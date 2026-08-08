Montero muestra su preocupación por el incendio en Niebla (Huelva): "Terrible el verano de incendios"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, atiende a los medios. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha expresado su "preocupación" por el incendio declarado este jueves en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) y que ha obligado a activar la fase de emergencia, situación operativa 2, debido a la "inestabilidad" de las llamas.

"Seguimos con preocupación la evolución del incendio en Niebla y la situación de las personas desalojadas. Por favor, mucha precaución a los vecinos y vecinas de la zona", ha señalado este sábado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Asimismo, Montero ha agradecido el trabajo de los servidores públicos que trabajan en las labores de extinción de las llamas. "Terrible el verano de incendios que está padeciendo Andalucía", ha subrayado la líder de los socialista andaluces.

Este sábado, 70 personas se mantienen en alejamiento preventivo por el incendio. Actualmente, el dispositivo del Plan Infoca lo componen 10 medios aéreos, 215 efectivos y 79 vehículos. Unas cifras a las que se suman 60 efectivos y 15 vehículos de la Unidad Militar de Emergenica (UME).