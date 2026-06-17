Montero pide "colaboración entre administraciones" para que el Andévalo (Huelva) "se recupere pronto" del incendio

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en un encuentro con las alcaldesas de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, y Gibraleón, Lourdes Martín, y el alcalde e Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez. - PSOE DE ANDALUCÍA

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pedido "la colaboración de todas las instituciones" para que las localidades afectadas por el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) "recuperen pronto la normalidad".

Así lo ha expresado en su cuenta de 'X' después de reunirse este martes con las alcaldesas de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, y Gibraleón, Lourdes Martín, y el alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, para abordar "la situación actual de sus municipios tras el incendio" y le han trasladado "sus necesidades".

"Vamos a trabajar con el Gobierno de España y todas las instituciones para que las y los vecinos afectados recuperen pronto la normalidad y puedan reconstruir a la mayor brevedad sus bienes", ha señalado la socialista.

El incendio fue declarado el pasado 8 de junio en el paraje Los Turbios de Villanueva de los Castillejos y se dio por extinguido el pasado domingo, 14 de junio, afectando a los municipios de San Bartolomé de la Torre, Gibraleón y Villanueva de los Castillejos.

Desde su inicio fue un incendio complicado debido a los cambios de viento y la virulencia de las llamas, que se movieron en las primeras horas a una velocidad de 200 hectáreas por hora, y obligó al desalojo de 360 personas. Más de 500 efectivos y 28 medios han llegado a trabajar en las labores de extinción.

Además, se tuvo que declarar el nivel del Plan de Emergencia a situación operativa 2, por lo que la Unidad Militar de Emergencias también desplegó alrededor de 200 efectivos.

Aunque no hay aún datos exactos de las hectáreas calcinadas, desde la Junta han dado la cifra de un perímetros de más de 5.000 hectáreas calcinadas.