SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este martes de "gravísimo error histórico" que el Ministerio de Transportes "destierre" el proyecto de alta velocidad por tren entre Huelva y Sevilla, que es "estratégico para Andalucía y España" y que, además, "tiene viabilidad".

A pregunta de los periodistas durante una visita a la Feria de Abril de Sevilla, el presidente ha incidido en el "error histórico" que supone la decisión del Ministerio de Transportes, cuando "recientemente "se ha vuelto a producir otro fallo más en la conexión ferroviaria con Huelva".

En este sentido, Moreno ha subrayado que Andalucía es, "sin lugar a duda", la comunidad autónoma "peor comunicada de oriente a este, la única región de toda España que no tiene conexión ferroviaria con Portugal, la única", y por tanto es "estratégico y muy importante", y por eso, ha remarcado, "se introdujo también como una de las grandes peticiones, dentro de la Eurorregión de Andalucía-Alentejo-Algarve, la conexión Sevilla-Huelva-Portugal".

"Es muy importante, muy estratégico, no solamente para Andalucía, sino también para España, y por tanto, me parece de una enorme miopía política desterrar un proyecto ferroviario que tiene viabilidad y que, además, pueda aportar no solamente dinamismo económico a la provincia de Huelva, sino una conexión muy necesaria entre nuestro país vecino Portugal y España por el sur", ha señalado.