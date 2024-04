Miranda insiste en que la alta velocidad con Sevilla es "irrenunciable" para Huelva

HUELVA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha insistido este lunes que la alta velocidad por tren con Sevilla es "irrenunciable" porque la provincia "se la merece", toda vez que le ha parecido "muy fuerte" que el Gobierno aduzca a "la escasa diferencia de tiempo" como justificación, cuando, en su opinión, "no es verdad porque se rebaja a la mitad el trayecto".

Así se ha manifestado Miranda, a pregunta de los periodistas, cuestionada sobre las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, que ha señalado este lunes en un desayuno de Europa Press que el Gobierno opta por una red "ex novo de ancho internacional" para unir Sevilla con Huelva frente a la Alta Velocidad "convencional", ya que esta última opción "nos va a suponer un montón de tiempo" y una inversión "bestial".

En este sentido, la alcaldesa ha recordado que Huelva es "la única capital de provincia y comunidad autónoma que no está conectada con Portugal a través de la alta velocidad", por lo que le parece "muy fuerte" que "busquen como excusa" que el tiempo que gana la alta velocidad es "muy pequeño".

"Eso es una barbaridad, porque no es verdad, ya que la alta velocidad supondría la mitad de tiempo en el viaje. Y me parece muy fuerte que a los ciudadanos de Huelva no nos consideren ciudadanos de primera, a lo cual tenemos derecho", ha enfatizado.

Por ello, ha asegurado que no van a renunciar a la alta velocidad, porque Huelva "se la merece" y porque "hay ciudadanos de toda España que lo tienen y nosotros no vamos a prescindir de ella". "El Gobierno lo que tiene que hacer es trabajar por Huelva porque nos sentimos que no se trabaja por nuestra ciudad ni por la provincia", ha subrayado.

Al respecto, ha remarcado que esta decisión del Ministerio de Transportes "no es nada adecuada" y que van a seguir luchando por la alta velocidad, toda vez que ha indicado que "hay que poner trenes en condiciones y más horarios, porque los que hay son tercermundistas" y "no estamos dispuestos a admitirlo".

Además, ha vuelto a reseñar que "si no comienzan ya la conexión con el Corredor Atlántico, no va a dar tiempo a que esté en el tiempo que tiene que estar, en el 2030, y una doble vía puede mejorar el transporte de pasajeros y de mercancías".