Moreno (PP-A) trabajará para que las mujeres "tengan las mismas oportunidades"

Publicado 08/03/2018 13:31:37 CET

HUELVA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que no parará de trabajar hasta que las mujeres "no tengan las mismas oportunidades" que los hombres para vivir en una sociedad "más justa y más inclusiva".

Durante su intervención en un acto de reconocimiento a la mujer andaluza organizado por el PP en Huelva y en el que se han entregado distinciones a cuatro mujeres por su trayectoria y su compromiso social, Moreno ha remarcado que "hoy es un día de reconocimiento y reinvindicación" porque "tristemente, a pesar de los avances en los últimos años, todavía en la sociedad andaluza las mujeres no tienen todas las oportunidades que merecen ni existe la equiparación salarial".

Al respecto, ha reivindicado "la no instrumentalización" de este 8 de marzo en el que "el verdadero protagonismo lo tiene que tener la sociedad civil organizada y esas mujeres anónimas que no son reconocidas, que no tienen un escaparate público, pero que con su trabajo, esfuerzo y tesón, movilizan y cambian todos los días la sociedad para que la mujer tenga el papel que le corresponde".

Por ello, ha abogado por "alzar la voz para remover todos los obstáculos que impiden que esta sociedad sea más justa", que es "la obligación del conjunto y sobre todo de los partidos políticos".

Moreno ha remarcado que hay "una revolución femenina a nivel mundial que está cambiando el mundo y éste necesita la incorporación plena de la mujer", ya que, a su juicio, "no podremos nunca tener una sociedad completa hasta que las mujeres no estén libres de obstáculos desde un punto de vista social y laboral para un desarrollo en igualdad", lo que le ha llevado a lanzar "un mensaje de optimismo" y a asegurar que en dicha revolución "tienen de aliado al PP-A".

Para el líder popular, esto es "clave y hay que hacerlo con una fuerte concienciación social y una educación comprometida" y considera que "los hombres también tienen que implicarse para avanzar en términos de progreso, bienestar y equidad hacia el futuro" y para ello "en el PP-A trabajamos sin complejos y con naturalidad", ha subrayado.

En este punto, ha reconocido la labor del Gobierno central en lograr este objetivo aplicando políticas para ello, de hecho "hoy día el 30 por ciento de las mujeres que han sido rescatadas del desempleo en la Unión Europea (UE) son españlolas" y también en la Seguridad Social "están registradas un récord de mujeres".

"BRECHA EN ANDALUCÍA, UN 10% MÁS"

Sin embargo, ha lamentado que en Andalucía "la brecha laboral sea un diez por ciento mayor que en el conjunto de España" o que sea la comunidad en la que el empleo femenino sea "más precario y donde la mujer tiene más obstáculos que la Junta no ha sido capaz de eliminar".

Para Moreno, es "injusto e intolerable, un insulto a la inteligencia, permitir que en una sociedad mujeres y hombres no tengan las mismas oportunidades, no debemos tolerarlo y desde el PP-A no lo vamos a tolerar", por ello, asegura, "estamos poniendo sobre la mesa medidas eficaces para la conciliación real o para exigir a las empresas igualdad salarial". Por último, ha subrayado que "la sociedad, en la que existe más igualdad, tiene más riquezas y es mucho mejor".