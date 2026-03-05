Movimiento Feminista de Huelva llama a manifestarse el domingo "contra los retrocesos": "Unidas no pasarán"

Presentación de la manifestación del 8M con el lema 'Organizadas y unidas no pasarán'. - MOVIMIENTO FEMINISTA DE HUELVA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Huelva ha llamado a la sociedad onubense a manifestarse el próximo domingo, Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), en una movilización que saldrá a las 12,00 horas desde la plaza del antiguo Estadio Colombino --finalizando en la plaza de Las Monjas--, con el lema 'Organizadas y unidas no pasarán', que quiere poner el acento a los "retrocesos" en materia de derechos sociales y a los "discursos que pretenden devolver a las mujeres al silencio".

Así lo han manifestado este jueves en rueda de prensa las portavoces del movimiento, que abogan por seguir con la "lucha feminista" y lamentan que "se ve como día a día hay determinados dirigentes políticos que con su discurso intentan eliminar y poner en duda nuestros derechos", así como que, "además, lo que intentan ya no es solo ponerlos en duda, sino también retroceder en ello".

"Vemos retrocesos como aquí en Huelva capital, cuando hace tres años eliminaron la Concejalía de Igualdad. Luego hacen actos con toda la unidad institucional, pero la Concejalía no vuelve, ni volverá probablemente. También cuando dos mil mujeres afectadas por cáncer de mama son tildadas de histéricas y que por ello no tenían que decirles que tenían un resultado dudoso en una prueba en una sala. Esto no debe ser posible, esto no debe permitirse en una sociedad democrática", señalan.

Por ello, destacan que hay que las mujeres tienen que "salir a reivindicarse" y a dar luz a "la precarización" que sufren. "Reivindicar que el mundo de los cuidados recae principalmente en nosotras, reivindicar que no hay semana que pase de este año en la que no muera una mujer a manos de su pareja o expareja y luchar por las mujeres con discapacidad, por mujeres inmigrantes, por las que tienen una orden de alejamiento frente a sus parejas y viven con miedo, por esas mujeres invisibilizadas".

Por todo ello, el Movimiento Feminista ha querido que "todo esto quede reflejado en el lema de la manifestación del 8M: 'Organizadas y unidas no pasarán". "No pasarán esos discursos que pretenden devolvernos al silencio, no pasarán esas políticas que intenta que retrocedamos en derechos, no pasarán estos dirigentes políticos que pretenden únicamente acabar con nosotras. Los derechos se consiguieron en la calle y deben de seguir manteniéndose ahí, que se consoliden y que permanezcan, que no se pongan en duda. El feminismo no es cosa solamente de mujeres, es cosa de todos", han subrayado.

Desde el Movimiento Feminista de Huelva invitan a "toda la población onubense, sindicatos y colectivos sociales" a participar en este día de lucha reivindicativa de los derechos de la mujer" inundando todo de "una gran marea violeta" con la reivindicación de que "realmente haya una igualdad, no solo legal, sino una igualdad real y efectiva" porque "es una cuestión de derechos humanos".

Finalmente, han remarcado que "por desgracia hay muchísimos países" en los que las mujeres "están sufriendo mucha discriminación", toda vez que apuntan que aunque en España "gran parte del conjunto de la sociedad es feminista, por desgracia hay todavía algunos que viven en otra época y no quieren respetar los derechos de las mujeres, ni quieren a sus mujeres ni a las demás".