Muere un hombre tras ser arrastrado por un mulo en Valverde del Camino (Huelva)

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este lunes en Valverde del Camino (Huelva) tras ser arrastrado y golpeado por un mulo, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Según ha indicado el 112 en una nota de prensa, el suceso se ha producido en torno a las 14,00 horas, en un camino a las afueras del pueblo, en las inmediaciones de la A-496, en una zona de granjas. El teléfono 112 ha recibido un aviso en el que se indicaba que un hombre estaba siendo arrastrado por un mulo, por lo que de inmediato se dio aviso a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Fuentes de la Policía Local han explicado que todo apunta a que el fallecido estaba probando un cabezal en bestias de su propiedad cuando se le ha quedado una de las manos enganchadas y uno de los animales lo ha arrastrado y golpeado. Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del varón, que tenía 52 años.