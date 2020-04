Mueren dos de los tres cachorros prematuros de lince nacidos en el centro de cría de El Acebuche en Almonte (Huelva)

HUELVA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Cría en Cautividad del Lince Ibérico Lynx ex situ en el centro de El Acebuche, ubicado en Almonte (Huelva) en el Espacio Natural de Doñana, ha informado del fallecimiento de dos de los tres cachorros nacidos de manera prematura recientemente de la hembra 'Nota', por lo que son seis los cachorros que siguen adelante con los dos de 'Gitanilla', los tres de 'Nársil' y el cachorro que queda de la camada de 'Nota'.

Según ha informado el mencionado programa a través de su perfil de Facebook, consultado por Europa Press, 'Nota' parió tres cachorros el lunes 30 de marzo, tratándose de un parto prematuro al tener lugar en el día 61 de gestación, cuando la media suele ser entre el día 63 y 66 de gestación. El parto se desarrolló con normalidad y 'Nota' estuvo atendiendo en todo momento a su camada.

Así, aunque sean solamente dos días de antelación con respecto al día a partir del cual se estima el parto, los últimos momentos de la gestación son muy importantes en el desarrollo definitivo de los cachorros, por lo que el seguimiento a través del sistema de videovigilancia fue "especialmente intensivo" con esta camada, mostrando en los primeros días un comportamiento que no indicaba que hubiera problema alguno en su desarrollo.

No obstante, el jueves 2 de abril se detectó a primera hora de la mañana que uno de los cachorros mostraba "muy poca actividad, comprobando unas horas más tarde que había fallecido".

A pesar de que 'Nota' seguía mostrando "muy buena actitud y apenas salía de su paridera para comer", a últimas horas de ese mismo día también se apreció que otro de los cachorros comenzaba a mostrar menor actividad y, tras valorar el equipo del centro la dificultad de poder actuar y los inconvenientes de realizar una posible extracción invasiva de la camada, se priorizó el realizar un seguimiento intensivo del tercer cachorro, que por el momento no mostraba ningún tipo de señal de debilidad o afección, y no intervenir. El segundo cachorro falleció en torno a las once de la noche.

Desde 2005, en el Programa de Conservación Ex-Situ se han registrado un total de cinco partos en días próximos al final de la gestación (59-61 días), con un total de 11 cachorros nacidos de los cuales solo uno se pudo sacar adelante en 2008, lo que muestra "la dificultad de que cachorros nacidos de forma prematura a la fecha de gestación óptima, se puedan desarrollar con éxito".

Finalmente el viernes 3 de abril, viendo que los registros de tiempo de lactancia del tercer cachorro de Nota eran muy inferiores a los de los registros históricos con los que cuenta el centro, se decidió sacarlo de la paridera aprovechando el manejo de alimentación de la madre, para hacerle un chequeo completo en quirófano y conocer su estado de salud, para valorar su posible crianza artificial, inserción en otra camada o la vuelta con su madre.

De este modo, al comprobar que se encontraba en perfecto estado y que no mostraba ninguna irregularidad en las pruebas realizadas, se decidió devolverlo con 'Nota', la cual lo está cuidando "perfectamente" desde entonces, realizando un seguimiento continuado de su evolución a través de las cámaras instaladas.